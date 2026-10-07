Для трех знаков зодиака наконец заканчивается сложный период
Для трех знаков зодиака 8 октября начнется долгожданный перелом: трудности, которые долго не давали спокойно жить, наконец останутся позади. Этот день подтолкнет их перестать терпеть, взять ситуацию в свои руки и сделать шаг к более легкому периоду.
Скорпион
Директное движение Лилит станет для вас, Скорпион, мощной движущей силой. В четверг вы почувствуете, что больше не готовы позволять другим пользоваться вашей уступчивостью. Бунтарская энергия Лилит придаст вам решительности.
Вы почувствуете прилив сил и поймете, что больше не хотите мириться с тем, что вас тяготит. Вы устали от давления и ощущения, что все идет не так. В какой-то момент что-то должно измениться - и этот день станет именно таким моментом.
Наконец вы поймете, что для этого нужно всего лишь постоять за себя и больше не отступать. Иногда достаточно доказать самому себе, что вы достойны всего уже просто потому, что вы такой, какой есть. Если вы поверите в собственные силы, то сможете сами положить конец трудному периоду.
Козерог
Козерог, у вас просто больше нет времени на очередные бессмысленные проблемы, которые не имеют никакого отношения к вашей жизни. Вы уже отдали этому слишком много сил. Во время директного движения Лилит вы поймете, что вам больше нечего отдавать.
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Вы истощены и готовы двигаться дальше. К счастью, в четверг Лилит поможет вам собраться с силами, встать и просто идти вперед. Ничто не удерживает вас на прежнем месте, кроме вас самих. Поэтому, если вы решите двигаться дальше, вам это удастся.
Этот опыт также научит вас, что в будущем, когда на пути возникнет очередная нелепая проблема, вы сможете быстро с ней разобраться и оставить ее позади. Теперь вы знаете, что способны делать это легко.
Водолей
Причина, по которой трудности внезапно перестают быть частью вашей жизни, Водолей, заключается в том, что вам действительно все это надоело. Терпение не бесконечно, и в какой-то момент приходится брать ситуацию в свои руки. В четверг вы достигнете предела.
Во время директного движения Лилит вы осознанно решите освободиться от трудностей, которые пытаются вас сломить. И вы точно не позволите им это сделать. Этот период напомнит вам, что вы не обязаны принимать все, что преподносит вам жизнь. Вы сами определяете свою судьбу.
8 октября обстоятельства будут складываться в вашу пользу, а значит, вы сможете выбрать - уйти от всего, что тянет вас вниз. Трудным временам пора отступить и оставить вас в покое.