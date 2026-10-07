Для трех знаков зодиака наконец заканчивается сложный период

Наконец вы поймете, что для этого нужно всего лишь постоять за себя и больше не отступать. Иногда достаточно доказать самому себе, что вы достойны всего уже просто потому, что вы такой, какой есть. Если вы поверите в собственные силы, то сможете сами положить конец трудному периоду.