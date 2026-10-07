Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Остерегайтесь внезапных решений и, тем паче, необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.
Телец
Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше носа из дома не показывать и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.
Близнецы
Сегодня вы можете познакомится с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.
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Рак
На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Лев
Сегодня энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры, удача может и изменить вам.
Дева
Сегодня вы можете стать жертвой апатии, возможно надолго. Лучший способ борьбы с ней - профилактика. Не давайте себе отдыха, и, возможно, она не сможет к вам подобраться.
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Весы
Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?
Скорпион
Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.
Стрелец
Сегодня постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли.
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Козерог
Сегодня вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора.
Водолей
Сегодня для вас важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.
Рыбы
Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте.