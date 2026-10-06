3 знака зодиака, которых Вселенная вот-вот одарит особой удачей
Фото: Shutterstock
Астрология

3 знака зодиака, которых Вселенная вот-вот одарит особой удачей

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Сейчас именно эти три знака зодиака могут считать себя настоящими любимчиками Вселенной. А дополнительная уверенность в себе точно никому не помешает.

Дева

Вы уже поняли, что вовсе не обязаны жить по правилам, которые когда-то казались вам незыблемыми. Вы увидели: обстоятельства меняются, и если позволить переменам произойти, они могут привести к лучшему. Поэтому в среду, когда Вселенная будет особенно благосклонна к вам, важно оставаться гибкими и использовать открывающиеся возможности.

Когда Меркурий соединяется с Венерой, вы словно оказываетесь на полосе везения и намерены как можно дольше оставаться на ней. Если вы чего-то действительно захотите, вас будет трудно остановить. А когда сама Вселенная на вашей стороне, это становится еще более очевидным.

Все это говорит о том, что сейчас стоит довериться своему сердцу. Тогда вы особенно сильно почувствуете поддержку Вселенной. Вы будете ощущать себя особенными и любимыми - и это действительно так, Дева.

Весы

Соединение Меркурия и Венеры поможет вам по-новому взглянуть на баланс в жизни. Вы не раз попадали в ловушку стремления угодить окружающим. Но в среду наконец поймете: вы вполне можете говорить "нет" тому, что вас раздражает, тревожит или нарушает ваш внутренний покой.

Этот день покажется вам особенным, потому что вы будете очень хорошо чувствовать собственные эмоции и желания. Вы понимаете, что способны самостоятельно направлять свою жизнь туда, куда хотите, особенно ощущая такую сильную поддержку Вселенной. Кажется, будто сами звезды стоят за вашей спиной, а это придает вам смелости и готовности действовать.

Эта уверенность в себе помогает вам осознать свое право занимать место в этом мире. А вместе с этим приходит особая внутренняя сила. Вам нравится человек, которым вы стали, и этим сказано все.

Водолей

Вы всегда чувствовали себя немного особенными, Водолей. Ничего нового здесь нет, хотя обычно вы не слишком часто делитесь с окружающими своим мнением о собственной исключительности. Но в среду удержаться будет трудно - вам просто захочется рассказать другим, насколько вы прекрасны.

Это не самодовольство и не высокомерие. Это искренняя гордость за себя. Вы прошли большой путь, и когда Меркурий соединяется с Венерой, Вселенная помогает вам увидеть это особенно ясно. В результате вы почувствуете, что можете открыто сказать: вы любите себя.

И это действительно прекрасно. Произнесенные вслух слова словно ставят финальную точку, а вы понимаете, что заслужили этот особенный момент. Сохраните это ощущение и возьмите его с собой в будущее. Любовь к себе будет притягивать еще больше приятных перемен. Похоже, впереди вас ждут хорошие события!

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