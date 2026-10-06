Жутко или уютно? Дизайнер советует, как украсить дом к Хэллоуину

“Свеча в виде черной кошки станет поводом для разговора за любым столом и она настолько очаровательна, что ее жалко зажигать. Рядом с ней позолоченная свеча в виде тыквы с пряным тыквенным ароматом наполнит комнату осенним запахом и создаст уютную атмосферу. Для простой сезонной сервировки стола сочетайте эти игривые акценты с природными оттенками, узорчатыми салфетками и такими природными элементами, как тыквы, листья или ветки. Поднос с изображениями призраков или черный подсвечник могут ненавязчиво создать настроение Хэллоуина, не перегружая декором весь интерьер. Это сочетание дружелюбных образов Хэллоуина и уютных деталей создает в доме праздничную, но не тяжелую атмосферу”, – говорит Римкус.