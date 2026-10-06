Жутко или уютно? Дизайнер советует, как украсить дом к Хэллоуину
Традиции Хэллоуина в Латвии становятся всe более популярными, привнося в это темное время года более игривое настроение в наши дома. Благодаря нескольким тематическим акцентам осенние вечера могут стать более уютными, игривыми или немного жутковатыми. Дизайнер интерьеров делится идеями о том, как несколько недорогих элементов могут превратить это время в приглашение к игре как для детей, так и для взрослых.
Добавив немного жизнерадостности в наши дома, мы можем многое изменить. Примерно каждый седьмой человек в мире говорит, что его настроение дома становится более игривым, но в Латвии, согласно исследованию IKEA “Жизнь дома”, так говорят только 6% респондентов. При этом среди жителей Латвии, которые чувствуют игривое настроение дома, 67% отмечают, что дом - их любимое место. Чтобы создать более игривую атмосферу дома, большие перемены не нужны - часто достаточно нескольких небольших и неожиданных акцентов, чтобы вызвать улыбку.
“Многие из нас думают, что с возрастом желание играть пропадает, но игривый дом - это просто дом, который приглашает нас экспериментировать, творить и смеяться вместе. Осень - прекрасное время, чтобы привнести больше игривости в наши дома, потому что дни становятся короче, и мы проводим дома больше времени. Сезонные традиции и праздники дают нам прекрасную возможность поиграть с декором и создать дома другую атмосферу, пусть и с помощью нескольких простых акцентов“, - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Создайте настроение благодаря бумажным декорам
Подвесные украшения - это простой способ привнести в дом игривую атмосферу Хэллоуина, не занимая полезное пространство декором на разных поверхностях. Черная бумажная летучая мышь может стать привлекательным акцентом, а маленьких привидений, пауков и летучих мышей можно развесить в помещениях или прикрепить на декоративную ветку в вазе, чтобы создать игривую сезонную композицию.
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“Самоклеящиеся декоры - еще один простой способ добавить игривости в обстановку. Используйте их в разных местах дома или чтобы придать игривый сезонный вид пакетам со сладостями и упакованным подаркам. С помощью нескольких небольших акцентов вы легко можете создать праздничную атмосферу, не меняя пространство полностью”, - говорит Римкус.
Придайте игривое настроение столу
Игривость часто кроется в деталях. Прозрачный стеклянный купол может превратиться в миниатюрный театр на столе или на полке - поместите под него несколько маленьких фигурок, осенние листья или сосновую шишку, и пусть дети меняют декорации каждый день. Для особенно уютного эффекта вставьте в купол гирлянду, которая создаст теплое свечение и красивые тени.
“Стол - это место, где мы переживаем многие из наших общих моментов, поэтому стоит придать ему немного индивидуальности. Скатерть с ярким цветочным узором добавит красок, энергии и жизненной силы в обстановку, делая повседневные приемы пищи более приятными и более сезонными”, - отмечает дизайнер.
Соедините жутковатое и уютное
Дизайнер интерьеров считает, что Хэллоуин и осень не обязательно должны быть связаны только с черным и жутковатым декором. Сервировка стола в природных оттенках, сезонные элементы, например, тыквы, настоящие или декоративные, теплые ароматы и немного юмора прекрасно сочетаются друг с другом.
“Свеча в виде черной кошки станет поводом для разговора за любым столом и она настолько очаровательна, что ее жалко зажигать. Рядом с ней позолоченная свеча в виде тыквы с пряным тыквенным ароматом наполнит комнату осенним запахом и создаст уютную атмосферу. Для простой сезонной сервировки стола сочетайте эти игривые акценты с природными оттенками, узорчатыми салфетками и такими природными элементами, как тыквы, листья или ветки. Поднос с изображениями призраков или черный подсвечник могут ненавязчиво создать настроение Хэллоуина, не перегружая декором весь интерьер. Это сочетание дружелюбных образов Хэллоуина и уютных деталей создает в доме праздничную, но не тяжелую атмосферу”, – говорит Римкус.
Для тех, кто восстанавливается в тишине, уголок с мягким пледом, чашкой теплого чая и книгой о привидениях может быть не менее приятным, а мягкий свет свечей прекрасно дополнит атмосферу. “Игра для каждого значит что-то свое, и это самое главное”, - подчеркивает дизайнер.