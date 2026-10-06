10 тысяч за бабушкины бусы - преувеличение или реальная цена? Специалист раскрыл, от чего зависит стоимость янтаря

Я верю, что времена будут лучше. Надеюсь, что скоро все закончится, люди будут радоваться, больше ездить, путешествовать, не бояться, и все будет хорошо. Это мой девиз. Когда дела идут немного хуже, например зимой, жена говорит: зачем это все нужно? Зиму пережить трудно, но мы идем дальше!