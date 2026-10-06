10 тысяч за бабушкины бусы - преувеличение или реальная цена? Специалист раскрыл, от чего зависит стоимость янтаря
Когда слушаешь рассказ владельца City Amber Реймарса Гринвалдса о янтаре, время пролетает незаметно. Этот древний камень действительно способен увлечь - украшения из него в семье Реймāрса создают уже в третьем поколении.
Янтарь - это окаменевшая древесная смола, которую на протяжении веков ценили за красоту и уникальные свойства. Янтарные украшения не только радуют глаз - считается, что они обладают лечебными свойствами. Реймарс сам слышал истории о том, как янтарные украшения якобы помогли одной женщине избавиться от заболевания щитовидной железы.
Янтарь также считается хорошей инвестицией, поскольку со временем не теряет своей популярности.
С чего все началось
Как начался ваш бизнес, связанный с янтарем?
Историю Amber City еще в 1970-80-х годах начала моя бабушка. В то время в Латвии работало предприятие Daiļrade, и она трудилась там. Моему отцу это тоже понравилось, и он выучился на ювелира, работал с серебром, бронзой и латунью.
В советское время работать с серебром могли далеко не все. Насколько мне рассказывали, достать серебро было очень сложно. Не каждый мог изготавливать украшения. Все это было довольно секретно. У нас дома до сих пор есть мастерская, где мы работаем.
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А вы работаете с янтарем с тех пор, как себя помните?
Я параллельно занимался многими другими вещами. Всю жизнь профессионально занимался спортом. Но по выходным ездил с бабушкой на ярмарки и в музеи под открытым небом - продавать украшения и помогать ей. Еще мальчишкой я полюбил янтарь.
Цена янтаря
Реально ли, что янтарные бусы могут стоить 10 тысяч евро?
Если объяснить проще, существует три вида янтаря. Самый дешевый кусок стоит около 10 евро - это янтарные обломки от более крупных кусков. Иногда небольшие бусы могут стоить 400-500 евро, а крупные - всего около 200 евро. Разница в цене зависит от качества янтаря и того, как он обработан.
Во всем мире насчитывается 200-300 оттенков янтаря. Самый ценный и древний вид янтаря - белый королевский янтарь. Он имеет самый почтенный возраст. Если янтарь прозрачный, значит, он моложе. С течением времени янтарь становится все темнее.
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В Латвии наиболее популярны желтый, лимонный, коньячный, вишнево-красный, молочный, белый, оранжевый оттенки, а также зеленый болотный янтарь. Конечно, цена янтаря зависит также от его веса и размера. Чем больше граммов, тем дороже.
Когда в Латвии стоит отправляться на поиски янтаря?
Лучшее время для поиска янтаря в Латвии - сентябрь, октябрь и ноябрь, когда меняется направление ветров и море выбрасывает янтарь на берег. Совсем недавно в Юрмале нашли кусок весом 400 граммов - это большая удача, но назвать цену такого янтаря сложно. Нужно увидеть его вблизи - оценить структуру, степень прозрачности. Если внутри окажется какое-нибудь насекомое, цена может составить и более 10 тысяч евро.
Как проверить, настоящий ли янтарь?
Янтарь нужно опустить в соленую воду. Если он плавает, значит, это настоящий янтарь.
Целебная сила
Реймарс уверен - янтарь не только красив, но и приносит счастье. Он советует положить кусочек янтаря в кошелек или карман и носить с собой, чтобы он приносил удачу.
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Есть ли в ваших магазинах товары, которые пользуются наибольшим спросом?
Если говорить о спросе, мы ориентируемся не только на туристов - нас знают по всей Латвии, и у нас очень много местных клиентов. Своих, местных клиентов даже больше, чем туристов. Нам пишут в личных сообщениях, оставляют очень хорошие отзывы. Летом дела идут очень хорошо, а зимой - приходится выживать.
Можно ли хорошо зарабатывать на таком бизнесе?
Скажу так - в сезон очень хорошо. К несезону нужно создавать так называемую финансовую подушку. Больше всего влияет то, что происходит в мире. Люди напуганы, как видите - Старая Рига совершенно пустая. Все пусто. Если бы не было угрозы войны, было бы намного лучше.
Вы когда-нибудь думали уехать из Латвии?
Если бы у меня не было маленьких детей, то, возможно, да. Сейчас полностью изменить свою жизнь было бы сложно. Если бы я мог перенести свой бизнес куда-нибудь в другое место - в нынешней ситуации в более безопасное, - то, возможно, попробовал бы.
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Я верю, что времена будут лучше. Надеюсь, что скоро все закончится, люди будут радоваться, больше ездить, путешествовать, не бояться, и все будет хорошо. Это мой девиз. Когда дела идут немного хуже, например зимой, жена говорит: зачем это все нужно? Зиму пережить трудно, но мы идем дальше!