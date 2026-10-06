Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области.
Телец
Сегодня вам может потребоваться отдых от общества даже наиболее нежно любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве.
Близнецы
Даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься. Сегодня не получится.
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Рак
Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может встать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать?
Лев
Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.
Дева
Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
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Весы
Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.
Скорпион
Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что если назавтра вам кто-то сообщит, что он де все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит.
Стрелец
Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.
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Козерог
Вам остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
Водолей
Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными.
Рыбы
Сегодня козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.