Секс, хоррор и немного нежности. 8 фильмов Рижского кинофестиваля
C 15 по 25 октября пройдет RIGA IFF - Рижский международный кинофестиваль, крупнейшее событие года в области кино. В его программе более 100 фильмов. Какие из них заслуживают особого внимания? Предлагаем вам подборку фильмов, сделанную специально для Otkrito.lv журналистом, кинокритиком Еленой Власовой.
1. "Неизвестная женщина"
Этим фильмом датского режиссера Май эль-Туки Рижский кинофестиваль откроется 15 октября, и на премьеру вы, скорей всего, уже не попадете. Но не расстраивайтесь! Совсем скоро эта лента выйдет в наш прокат - и не только потому, что фильм титулованный (он получил Золотого льва - главный приз Венецианского кинофестиваля, а сразу из Риги отправится на кинофестиваль в Лондон). Но еще и потому, что Латвия имеет к его производству самое непосредственное отношение. Картина почти целиком снята в Риге и над ней работала большая группа латвийских кинематографистов: сопродюсер Мадара Калниня, художник Карлис Утинанс, художница по костюмам Юлия Волкинштейна, художник по свету Александр Черкашин и многие другие. Фильм рассказывает о судьбе девушки в послевоенной Дании, которая, попав няней в семью богача-вдовца, в итоге собирается выйти за него замуж. Такая вот "Моя прекрасная няня", только умная, глубокая, драматичная и невероятно красиво снятая.
2. "Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма""
Этот фильм стал обладателем "Квир-Пальмы" (Queer Palm - специальная награда независимого жюри Каннского кинофестиваля, присуждаемая фильмам на ЛГБТ-тематику). Это невероятно смешная и острая пародия и на жутики типа "Крика", и на молодежные секс-комедии, и на телепроекты из серии "Последний выживший". По сюджету, молодой режиссерше Крис поручают снять продолжение некогда популярного хоррор-сериала "Лагерь "Миазма"". Девушка едет на заброшенную площадку, где много лет назад снимался оригинал, и знакомится там с главной звездой старой ленты Билли Пресли (в этой роли - роскошнейшая Джиллиан Андерсон). Поездка превращается в сюрреалистичное приключение, во время которого вокруг героинь начинают происходить загадочные смерти.
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3. "Рай"
Отличная психологическая драма одного из самых известных норвежских режиссеров Марии Сёдаль. Благополучная скандинавская семья с двумя детьми отправляется на каникулы на Канары. Их мечта - лечь на пляж отеля "все включено" и отключиться от всех проблем. Но идиллия быстро рушится: в один беззаботный день пара сбивает на дороге мужчину. Все заканчивается более-менее благополучно, но незнакомец, выписавшись из больницы, приходит к супругам за помощью. Те, разумеется, готовы помочь, тем более, что пострадавший - беженец. Но вскоре становится ясно, что за чистую совесть и желание быть хорошими людьми придется хорошенько заплатить. Умная, глубокая драма о "неудобных" вопросах современного западного общества. Приз за лучший скандинавский фильм на кинофестивале в Гётеборге.
4. "Ночное дитя"
Еще один фильм, снятый женщиной-режиссером из Северной Европы, - Ханной Бергхольм. Эта лента в жанре "скандинавский хоррор" стала украшением Берлинского кинофестиваля. Хотя финал у этой истории вроде бы счастливый, нервишки она щекочет изрядно. Причем, по ходу действия страшное становится смешным, а смешное - страшным. Главная героиня Сага, готовясь стать матерью, переезжает на природу, в финскую глухомань. Беременность, отсутствие мужа, изменения в ее теле и темный, таинственный лес, который, кажется, живет по своим собственным законам, - все это держит зрителя в напряжении до самого конца. В ожидании ребенка Сага понимает, что что-то в ее теле не так: уж не дьявола ли она вынашивает? Эта тема, затронутая еще в культовом "Ребенке Розмари" Романа Поланского (1968), эксплуатировалась во множестве фильмов, но "Ночное дитя" подходит к оригиналу с уважением и одновременно с безмерной иронией.
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5. "Роза"
Немецкая актриса Сандра Хюллер сегодня невероятно популярна. После успеха фильма "Анатомия падения", за который она была номинирована и на премию Европейской Академии, и на "Золотой глобус", и на "Оскар", она буквально нарасхват. Большим событием Берлинского фестиваля в этом году стала лента "Роза" Маркуса Шлейнцера. Сандра Хюллер в ней воплотила образ женщины, которая была феминисткой еще 400 лет назад и, подобно Жанне д'Арк, не боялась выглядеть по-мужски. Действие разворачивается в XVII веке, во время Тридцатилетней войны. В немецкую деревушку приезжает молчаливый незнакомец, утверждая, что он вернулся на родину. Его девичья фамилия - Роза, и он настаивает на возвращении своего имущества. Вскоре отношения между чужаком и жителями деревни превращаются в охоту на ведьм, лавину предрассудков и философский спор о том, что значит быть человеком.
6. "Лягушка и вода"
Запаситесь носовыми платками! Фильм немецкого режиссера Томаса Штубера невероятно добрый и трогательный. Он - о путешествии, во время которого встречаются две одинокие души. Стефан Буш, или просто Буши, - юноша с синдромом Дауна. Ему приходится проживать свою жизнь тихо, в доме престарелых, лишь только мечтая о приключениях и самостоятельной жизни. Но однажды, отправившись с другими жильцами на экскурсию по городу, Буши случайно теряет свою группу и садится в автобус с японскими туристами. Так начинается его путешествие по Германии в компании Хидео, сдержанного японского бизнесмена, недавно потерявшего брата. Между двумя такими разными людьми постепенно возникает связь - едва заметная, но понятная без слов.
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7. "Неверная жена"
Ретроспективная программа Riga IFF под названием "In kino veritas" в этом году посвящена европейским криминальным триллерам. Самая яркая звезда в этом жанре - французский режиссер Клод Шаброль, а его фильм "Неверная жена" 1969-го года считается вершиной в его карьере. История о том, как супругам становится скучно в браке, как это провоцирует измены и к каким последствиям может привести, породила бесчисленное множество вариаций. Одна из самых свежих - фильм Андрея Звягинцева "Минотавр", который скоро также выходит в наш прокат (вот и интересно будет их сравнить). Фильм "Неверная жена" - это не просто детектив с убийством, но и мощный мелодраматический нуар с психологическим взломом.
8. "Дилер"
Еще одна жемчужина ретроспективной программы "In kino veritas" - картина 1996 года, которая прославилась не только тем, что в ней дебютировал Мадс Миккельсен, но и тем, что она вообще взорвала старое криминальное кино. Это была первая серия в цикле фильмов о наркодилерах Копенгагена, дебют датского режиссера Николаса Виндинга-Рефна. Фильм снят на ручную камеру и создает ощущение реалити-шоу или документального кино. Здесь нет ни стеба в духе Тарантино, ни гламуризации криминальной жизни в духе Скорсезе. "Дилер" - это жестокий и бескомпромиссный портрет подпольного мира Дании с блистательными актерами, главный из которых - Ким Бодниа ("Мост", "Убивая Еву"). Ну, и красавчик Мадс Миккельсен, конечно, хорош.
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