Секс, хоррор и немного нежности. 8 фильмов Рижского кинофестиваля

Этим фильмом датского режиссера Май эль-Туки Рижский кинофестиваль откроется 15 октября, и на премьеру вы, скорей всего, уже не попадете. Но не расстраивайтесь! Совсем скоро эта лента выйдет в наш прокат - и не только потому, что фильм титулованный (он получил Золотого льва - главный приз Венецианского кинофестиваля, а сразу из Риги отправится на кинофестиваль в Лондон). Но еще и потому, что Латвия имеет к его производству самое непосредственное отношение. Картина почти целиком снята в Риге и над ней работала большая группа латвийских кинематографистов: сопродюсер Мадара Калниня, художник Карлис Утинанс, художница по костюмам Юлия Волкинштейна, художник по свету Александр Черкашин и многие другие. Фильм рассказывает о судьбе девушки в послевоенной Дании, которая, попав няней в семью богача-вдовца, в итоге собирается выйти за него замуж. Такая вот "Моя прекрасная няня", только умная, глубокая, драматичная и невероятно красиво снятая.