Секс, хоррор и немного нежности. 8 фильмов Рижского кинофестиваля
Фото: кадр из фильма "Неизвестная женщина"
С 15 по 25 октября пройдет Рижский международный кинофестиваль. В программе более 100 фильмов.
Культура

Секс, хоррор и немного нежности. 8 фильмов Рижского кинофестиваля

Елена Власова

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

C 15 по 25 октября пройдет RIGA IFF - Рижский международный кинофестиваль, крупнейшее событие года в области кино. В его программе более 100 фильмов. Какие из них заслуживают особого внимания? Предлагаем вам подборку фильмов, сделанную специально для Otkrito.lv журналистом, кинокритиком Еленой Власовой.

1. "Неизвестная женщина"

Фото: кадр из фильма

Этим фильмом датского режиссера Май эль-Туки Рижский кинофестиваль откроется 15 октября, и на премьеру вы, скорей всего, уже не попадете. Но не расстраивайтесь! Совсем скоро эта лента выйдет в наш прокат - и не только потому, что фильм титулованный (он получил Золотого льва - главный приз Венецианского кинофестиваля, а сразу из Риги отправится на кинофестиваль в Лондон). Но еще и потому, что Латвия имеет к его производству самое непосредственное отношение. Картина почти целиком снята в Риге и над ней работала большая группа латвийских кинематографистов: сопродюсер Мадара Калниня, художник Карлис Утинанс, художница по костюмам Юлия Волкинштейна, художник по свету Александр Черкашин и многие другие. Фильм рассказывает о судьбе девушки в послевоенной Дании, которая, попав няней в семью богача-вдовца, в итоге собирается выйти за него замуж. Такая вот "Моя прекрасная няня", только умная, глубокая, драматичная и невероятно красиво снятая.

2. "Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма""

Фото: кадр из фильма

Этот фильм стал обладателем "Квир-Пальмы" (Queer Palm - специальная награда независимого жюри Каннского кинофестиваля, присуждаемая фильмам на ЛГБТ-тематику). Это невероятно смешная и острая пародия и на жутики типа "Крика", и на молодежные секс-комедии, и на телепроекты из серии "Последний выживший". По сюджету, молодой режиссерше Крис поручают снять продолжение некогда популярного хоррор-сериала "Лагерь "Миазма"". Девушка едет на заброшенную площадку, где много лет назад снимался оригинал, и знакомится там с главной звездой старой ленты Билли Пресли (в этой роли - роскошнейшая Джиллиан Андерсон). Поездка превращается в сюрреалистичное приключение, во время которого вокруг героинь начинают происходить загадочные смерти.

3. "Рай"

Фото: кадр из фильма

Отличная психологическая драма одного из самых известных норвежских режиссеров Марии Сёдаль. Благополучная скандинавская семья с двумя детьми отправляется на каникулы на Канары. Их мечта - лечь на пляж отеля "все включено" и отключиться от всех проблем. Но идиллия быстро рушится: в один беззаботный день пара сбивает на дороге мужчину. Все заканчивается более-менее благополучно, но незнакомец, выписавшись из больницы, приходит к супругам за помощью. Те, разумеется, готовы помочь, тем более, что пострадавший - беженец. Но вскоре становится ясно, что за чистую совесть и желание быть хорошими людьми придется хорошенько заплатить. Умная, глубокая драма о "неудобных" вопросах современного западного общества. Приз за лучший скандинавский фильм на кинофестивале в Гётеборге.

4. "Ночное дитя"

Фото: кадр из фильма

Еще один фильм, снятый женщиной-режиссером из Северной Европы, - Ханной Бергхольм. Эта лента в жанре "скандинавский хоррор" стала украшением Берлинского кинофестиваля. Хотя финал у этой истории вроде бы счастливый, нервишки она щекочет изрядно. Причем, по ходу действия страшное становится смешным, а смешное - страшным. Главная героиня Сага, готовясь стать матерью, переезжает на природу, в финскую глухомань. Беременность, отсутствие мужа, изменения в ее теле и темный, таинственный лес, который, кажется, живет по своим собственным законам, - все это держит зрителя в напряжении до самого конца. В ожидании ребенка Сага понимает, что что-то в ее теле не так: уж не дьявола ли она вынашивает? Эта тема, затронутая еще в культовом "Ребенке Розмари" Романа Поланского (1968), эксплуатировалась во множестве фильмов, но "Ночное дитя" подходит к оригиналу с уважением и одновременно с безмерной иронией.

5. "Роза"

Фото: кадр из фильма

Немецкая актриса Сандра Хюллер сегодня невероятно популярна. После успеха фильма "Анатомия падения", за который она была номинирована и на премию Европейской Академии, и на "Золотой глобус", и на "Оскар", она буквально нарасхват. Большим событием Берлинского фестиваля в этом году стала лента "Роза" Маркуса Шлейнцера. Сандра Хюллер в ней воплотила образ женщины, которая была феминисткой еще 400 лет назад и, подобно Жанне д'Арк, не боялась выглядеть по-мужски. Действие разворачивается в XVII веке, во время Тридцатилетней войны. В немецкую деревушку приезжает молчаливый незнакомец, утверждая, что он вернулся на родину. Его девичья фамилия - Роза, и он настаивает на возвращении своего имущества. Вскоре отношения между чужаком и жителями деревни превращаются в охоту на ведьм, лавину предрассудков и философский спор о том, что значит быть человеком.

6. "Лягушка и вода"

Фото: кадр из фильма

Запаситесь носовыми платками! Фильм немецкого режиссера Томаса Штубера невероятно добрый и трогательный. Он - о путешествии, во время которого встречаются две одинокие души. Стефан Буш, или просто Буши, - юноша с синдромом Дауна. Ему приходится проживать свою жизнь тихо, в доме престарелых, лишь только мечтая о приключениях и самостоятельной жизни. Но однажды, отправившись с другими жильцами на экскурсию по городу, Буши случайно теряет свою группу и садится в автобус с японскими туристами. Так начинается его путешествие по Германии в компании Хидео, сдержанного японского бизнесмена, недавно потерявшего брата. Между двумя такими разными людьми постепенно возникает связь - едва заметная, но понятная без слов.

7. "Неверная жена"

Фото: кадр из фильма

Ретроспективная программа Riga IFF под названием "In kino veritas" в этом году посвящена европейским криминальным триллерам. Самая яркая звезда в этом жанре - французский режиссер Клод Шаброль, а его фильм "Неверная жена" 1969-го года считается вершиной в его карьере. История о том, как супругам становится скучно в браке, как это провоцирует измены и к каким последствиям может привести, породила бесчисленное множество вариаций. Одна из самых свежих - фильм Андрея Звягинцева "Минотавр", который скоро также выходит в наш прокат (вот и интересно будет их сравнить). Фильм "Неверная жена" - это не просто детектив с убийством, но и мощный мелодраматический нуар с психологическим взломом.

8. "Дилер"

Фото: кадр из фильма

Еще одна жемчужина ретроспективной программы "In kino veritas" - картина 1996 года, которая прославилась не только тем, что в ней дебютировал Мадс Миккельсен, но и тем, что она вообще взорвала старое криминальное кино. Это была первая серия в цикле фильмов о наркодилерах Копенгагена, дебют датского режиссера Николаса Виндинга-Рефна. Фильм снят на ручную камеру и создает ощущение реалити-шоу или документального кино. Здесь нет ни стеба в духе Тарантино, ни гламуризации криминальной жизни в духе Скорсезе. "Дилер" - это жестокий и бескомпромиссный портрет подпольного мира Дании с блистательными актерами, главный из которых - Ким Бодниа ("Мост", "Убивая Еву"). Ну, и красавчик Мадс Миккельсен, конечно, хорош.

Вся программа Рижского международного кинофестиваля - на rigaiff.lv.

Темы

Джиллиан АндерсонСандра ХюллерЗолотой глобусРижский международный кинофестивальOtkrito.lvМадс МиккельсенЛондонЛатвияМоя прекрасная няняОскарКультурная жизньРижский международный кинофестиваль

Другие сейчас читают