Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Необдуманные слова, сказанные вами накануне, могут преподнести вам в извращенном варианте, и вам целый день придется расхлебывать последствия незначительной оплошности.
Телец
Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи, к вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.
Близнецы
Сегодня вас будут подгонять мелкие но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь.
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Рак
Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуетесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.
Лев
Сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу.
Дева
Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей, вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет.
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Весы
Сегодня над вами посмеются, и, чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же его так радовать?
Скорпион
Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
Стрелец
Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух: либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы.
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Козерог
Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае, велика вероятность, что вы с ними перессоритесь.
Водолей
Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но и слишком усердствовать тоже не стоит.
Рыбы
Сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательство, которое в здравом уме о твердой памяти вам покажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Не стоит быть слишком податливым, лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.