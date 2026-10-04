Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время.
Телец
Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях - считайте - повезло, оставите без внимания - отделаетесь головной болью.
Близнецы
Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет - вы будете правы, а это главное.
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Рак
Не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопительных сезона вперед.
Лев
Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.
Дева
Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.
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Весы
Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений, и весело будет не только им, но и вам.
Скорпион
Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
Стрелец
Вы, возможно способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, и толку - чуть. Сделайте основное, остальное подождет.
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Козерог
Сегодня вам следует быть осмотрительным. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное.
Водолей
Этот день стоит начать как можно раньше. Удачной будет именно первая его половина, примерно до полудня, так не упускать же возможности, валяясь в постели до часу.
Рыбы
Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас уже происходило, не важно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.