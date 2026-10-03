Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей это событие не принесет. Напротив, вы будете только рады перемене обстановки.
Телец
Сегодня вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный.
Близнецы
Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо сегодня вы наверняка в нее же и загремите.
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Рак
Сегодня вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно.
Лев
Сегодня границы бытия раздвинутся перед вами и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравится?
Дева
Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.
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Весы
Сегодня вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно, менять пока ничего не следует.
Скорпион
Сегодня вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то и другое - достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей.
Стрелец
Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и, чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
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Козерог
Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
Водолей
Сегодня, пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей.
Рыбы
Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?