2 знака зодиака вступают в период богатства и успеха
Два знака зодиака сейчас вступают в период богатства и успеха. Наконец обстоятельства складываются так, чтобы они смогли получить желаемое финансовое благополучие.
Полнолуние в Овне в конце сентября ознаменовало начало нового этапа. Для этих знаков он будет связан с удачей и изобилием. Их карьера выходит на новый уровень, и кажется, что все обстоятельства складываются в их пользу. Октябрь станет их месяцем, пишет YourTango.
Близнецы
Близнецы, будьте осторожны со своими желаниями. Сейчас вы способны добиться всего, на чем сосредоточитесь. По словам астролога Хелены Хатор, постепенно набирает силу импульс, который начал формироваться еще в апреле. Тогда он мог казаться незначительным, но теперь его влияние становится все заметнее. Он ведет вас к периоду финансового благополучия и успеха.
"По сути, вы достигнете важной вехи. Произойдет нечто значительное, и люди поддержат вас", - говорит Хатор. Это может быть связано с социальными сетями или публикацией материалов. Если вы давно думаете о том, чтобы написать книгу или начать активнее публиковаться в интернете, сейчас подходящее время. Главное - не давайте обещаний, которые не сможете выполнить.
Однако новый этап не обойдется без сложностей. Вы добиваетесь серьезных успехов в карьере, но не все окружающие готовы вас поддерживать. По словам астролога, в отношениях с коллегами, сотрудниками и людьми, с которыми вас связывают рабочие контракты, может возникнуть напряжение.
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Сосредоточьтесь на собственных целях. Независимо от того, как вас воспринимают окружающие, вы сможете добиться заметных результатов. Не отказывайтесь от своих планов и желаний.
Рак
Раки, готовьтесь - ваша карьера вскоре может выйти на новый уровень. "Вы начали что-то еще в апреле, и тогда набранный темп был очень сильным. Теперь вы видите пик этой активности", - говорит астролог Хелен Хатор. Сейчас особенно заметно влияние Овна, которое открывает для вас новый успешный этап.
При этом финансовый успех не должен достигаться ценой вашего самочувствия. Вы уже много работали и выкладывались по полной, но теперь речь идет о другом. По словам астролога, станет понятно, где вы довели себя до истощения и где необходимо восстановить силы. Важно заботиться о себе.
В последнее время вы могли сомневаться, что ваше финансовое положение когда-нибудь улучшится, особенно если деньги зависят от других людей. Возможно, вам задерживали выплаты или зарплата была ниже той, которую вы рассчитывали получать. Теперь ситуация начинает меняться. Это может произойти не так быстро, как хотелось бы, но финансовые перспективы становятся лучше.
Творческий проект может получить неожиданное развитие, а вам могут внезапно предложить повышение. Все словно движется от нуля к ста, и вас это устраивает. Вы проявили терпение и теперь готовы получить заслуженные результаты.