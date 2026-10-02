2 знака зодиака вступают в период богатства и успеха

"По сути, вы достигнете важной вехи. Произойдет нечто значительное, и люди поддержат вас", - говорит Хатор. Это может быть связано с социальными сетями или публикацией материалов. Если вы давно думаете о том, чтобы написать книгу или начать активнее публиковаться в интернете, сейчас подходящее время. Главное - не давайте обещаний, которые не сможете выполнить.