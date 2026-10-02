Кто задаст тон этой осени? В Риге объявили программу Недели моды
С 20 по 24 октября в Риге пройдет осенняя сессия Рижской недели моды, программа которой объединит культурное наследие, современный балтийский дизайн одежды и новое поколение талантов.
Программа основных показов 21 октября пройдет в комплексе Zunda Towers, а 22 и 23 октября - в культурном пространстве Hanzas Perons. Наряду с признанными дизайнерами и брендами - Natalija Jansone, Szczygiel, BAE by Katya Shehurina и Rimgailaite Costume - в этом сезоне на Рижской неделе моды дебютируют эстонский бренд N-20, литовский Valldea, итальянский DEKEL, три финалиста польского конкурса Play Sustain, латвийский дизайнер Катрина Эрмановича и литовский дизайнер Мария Петрайтите (Maria Petraityte). В программе 23 октября также особо отметят 15-летие латвийского бренда детской одежды Paade Mode.
Несколько дебютантов Рижской недели моды были замечены на значимых региональных площадках для молодых талантов: эстонский бренд N-20 получил признание на проходящем в Тарту Estonian Fashion Festival, Катрина Эрмановича - на показе мод Латвийской академии художеств, Мария Петрайтите - на Вильнюсской неделе моды, а три молодых польских дизайнера были отмечены на конкурсе циркулярной моды Play Sustain в Варшаве.
21 октября с 17:00 до 17:45 в рамках Рижской недели моды состоится панельная дискуссия "Как сегодня поддерживать молодых дизайнеров?", посвященная возможностям содействовать профессиональному росту молодых талантов в сфере моды и их международной узнаваемости. В дискуссии примут участие Тариел Бишарян из Emerging Talents Milan (Италия), Кей Кулаотс из Estonian Fashion Festival (Эстония), София Кляйн из Play Sustain Foundation (Польша) и Лусине Аянян из HAY-HAY Concept (Швейцария).
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Осенняя программа Рижской недели моды рассмотрит моду шире, чем сезонные коллекции. Выставка Музея моды "Наряды знаменитостей" будет посвящена одежде как свидетельству личности и эпохи, а в Музее декоративного искусства и дизайна можно будет увидеть выставку "Рудольфу Хеймрату - 100. Наследие". Программу дополнит выставка современного текстильного искусства "Распутывающие. Манифест текстиля", организованная отделением визуального искусства Латвийской академии художеств. В ней текстиль используется не для создания модной одежды, а как материал художественного произведения, форма высказывания и метафора, соединяя исторический опыт с современной интерпретацией материала, идей и формы. Во время Рижской недели моды выставка откроется в актовом зале Латвийской академии художеств: бесплатно посетить ее можно будет с 23 октября по 20 ноября по рабочим дням.
Наряду с показами и выставками предусмотрены презентации коллекций в более камерном формате, располагающем к профессиональному общению. Ивета Вецмане представит свою новую коллекцию в магазине бренда, а 23 октября в магазине Latvian Design Stories студии Bbutterman Studio пройдет совместная презентация, в которой будут представлены Уна Берзиня, эстонский дизайнер Ханнес Рютель, Летиция Орлова и литовский бренд No More Accessories. Отдельное мероприятие будет посвящено созданному в Латвии дизайну бренда Keymono Гундеги Дудумы. Оно состоится в Доме Беньяминов.
Различные форматы и поколения дизайнеров складываются в единую историю программы - от наследия моды и текстильного искусства до новых коллекций, международного профессионального обмена и будущих имен балтийской моды. Полная программа и точное время мероприятий уже доступны на сайте Рижской недели моды и в социальных сетях, а дополнительная информация об участниках будет публиковаться постепенно.