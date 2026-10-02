Кто задаст тон этой осени? В Риге объявили программу Недели моды

Осенняя программа Рижской недели моды рассмотрит моду шире, чем сезонные коллекции. Выставка Музея моды "Наряды знаменитостей" будет посвящена одежде как свидетельству личности и эпохи, а в Музее декоративного искусства и дизайна можно будет увидеть выставку "Рудольфу Хеймрату - 100. Наследие". Программу дополнит выставка современного текстильного искусства "Распутывающие. Манифест текстиля", организованная отделением визуального искусства Латвийской академии художеств. В ней текстиль используется не для создания модной одежды, а как материал художественного произведения, форма высказывания и метафора, соединяя исторический опыт с современной интерпретацией материала, идей и формы. Во время Рижской недели моды выставка откроется в актовом зале Латвийской академии художеств: бесплатно посетить ее можно будет с 23 октября по 20 ноября по рабочим дням.