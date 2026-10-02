ФОТО: выпущена коллекция одежды "Уля" - 5 евро с каждой покупки пойдут в помощь ветеранам спорта

"Для меня эта история очень личная. Моя мама Байба Берклава была многократной чемпионкой Европы и мира по стрельбе из винтовки и была лично знакома с Улей. Благодаря Уле она как ветеран спорта также является одной из получательниц пожизненного пособия LOSF. Поэтому мне особенно важно, что с помощью этой коллекции мы можем продолжить начатое Улей и, жертвуя в фонд, помогать другим спортсменам", - говорит владелица M50 Элина Берклава.