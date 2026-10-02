Выпущена коллекция одежды фильма "Уля"
Разработана специальная коллекция одежды фильма "Уля" - часть доходов будет пожертвована Социальному фонду латвийских олимпийцев.
ФОТО: выпущена коллекция одежды "Уля" - 5 евро с каждой покупки пойдут в помощь ветеранам спорта
Создана специальная коллекция одежды в поддержку Социального фонда латвийских олимпийцев, с каждой покупки коллекции, созданной для фильма Виестурса Кайриша "Уля", 5 евро будут пожертвованы Социальному фонду латвийских олимпийцев (LOSF), продолжая важную для Ульяны Семеновой работу по поддержке латвийских ветеранов спорта.
Социальный фонд латвийских олимпийцев занимал особое место в жизни Ульяны Семеновой. Долгие годы она была председателем его правления и активно участвовала в работе фонда, помогая латвийским спортсменам после завершения профессиональной карьеры. Создатели фильма с помощью коллекции хотят продолжить дело, важное для Ули, и привлечь более широкое внимание к деятельности фонда.
"Уля многие годы руководила фондом, и ее по-настоящему волновала судьба латвийских спортсменов и то, как им живётся после окончания активной спортивной карьеры. Поэтому очень приятно видеть, что интерес к Уле сегодня превращается и в практическую поддержку людей, которым она необходима. Думаю, что Уля была бы этому рада", - рассказывает член правления Социального фонда латвийских олимпийцев Андрис Калниньш.
В коллекцию включены кепка, худи двух видов и футболка и в её фотосессии сохранена тесная связь с баскетболом: на снимках, сделанных фотографом Филипом Шмитом, запечатлены молодые баскетболисты Хелмутс Петрович, игрок команды Rīgas Ekselences Junioru, и Агия Кривицка, игрок команды RSU, которая также участвовала в фильме "Уля", сыграв в баскетбольных сценах в составе команды соперников.
"Для меня эта история очень личная. Моя мама Байба Берклава была многократной чемпионкой Европы и мира по стрельбе из винтовки и была лично знакома с Улей. Благодаря Уле она как ветеран спорта также является одной из получательниц пожизненного пособия LOSF. Поэтому мне особенно важно, что с помощью этой коллекции мы можем продолжить начатое Улей и, жертвуя в фонд, помогать другим спортсменам", - говорит владелица M50 Элина Берклава.
Создатели фильма приглашают каждого, кого затронула история Ули, поддержать Социальный фонд латвийских олимпийцев и отдельным пожертвованием на сайте ziedolosf.lv. Коллекция доступна в магазине M50 по адресу ул. Миера 17, Рига, а также онлайн на m50.lv.