Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.
Телец
Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам - это вопрос.
Близнецы
Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком последнее время, теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Сегодня ничего не будет происходить, а если и будет, то ваше активное участие не потребуется.
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Рак
Сегодня ничто не сможет испортить ваше настроение. Только никому об этом не говорите - не дай Бог, начнут проверять.
Лев
Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день. Но отдохнуть-то вы успеете.
Дева
Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть, что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.
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Весы
Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени - ситуация слишком быстро меняется.
Скорпион
Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.
Стрелец
Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.
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Козерог
Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.
Водолей
Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.
Рыбы
Сегодня победа должна оказаться в ваших руках, она не может достаться никому другому. Однако, будьте готовы вовремя остановиться, вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.