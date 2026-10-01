3 знака зодиака, которых ближайшие 10 дней будут сопровождать деньги и успех
До 11 октября у представителей трех знаков зодиака может появиться больше возможностей для финансового роста и достижения поставленных целей. Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои планы, обратить внимание на новые предложения и подумать о том, как улучшить свое финансовое положение.
Дева
Для Дев начинается период, который можно посвятить пересмотру финансовых планов. Новолуние в Весах 10 октября может стать поводом подумать о новых источниках дохода и возможностях улучшить материальное положение.
Не стоит ограничивать себя только привычным сценарием. Если появляется интересное предложение о работе или инвестициях, его можно изучить подробнее.
Ближайшие недели подойдут для составления бюджета, анализа расходов и корректировки финансовых планов. Торопиться с окончательными решениями автор советует не всегда - некоторые идеи лучше сначала тщательно проработать.
Рак
Ракам на этой неделе может пригодиться уверенность в собственных силах. 6 октября соединение Луны и Юпитера во Льве, согласно астрологическому прогнозу, поможет по-новому взглянуть на свои возможности и финансовые перспективы.
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При этом речь не обязательно идет о резком увеличении доходов. Финансовое благополучие может выражаться и в ощущении стабильности, возможности позволить себе желаемое или спокойнее относиться к будущему.
Главное - понимать собственную ценность и не бояться рассматривать более выгодные предложения.
Телец
Тельцам эта неделя может принести возможности, связанные с крупными планами. Это может быть покупка или ремонт жилья, переезд или реализация другого важного проекта.
7 октября Марс во Льве образует аспект с ретроградным Ураном в Близнецах. Согласно астрологическому прогнозу, в этот период может появиться неожиданное предложение, способное помочь с осуществлением задуманного.
Однако одной возможности будет недостаточно - придется действовать. Если интересное предложение действительно появится, не стоит откладывать его рассмотрение из-за лишних сомнений.