5 громких премьер сериалов октября, которые стоит взять на заметку

Новая экранизация романа Джона Стейнбека рассказывает о семье Траск, в которой любовь, ревность и соперничество передаются от одного поколения к другому. Отношения братьев Адама и Чарльза и без того непросты, но появление Кэти Эймс окончательно меняет их судьбы. Ее решения отзовутся и в жизни их детей, которым предстоит разбираться с чужими тайнами и собственными обидами.