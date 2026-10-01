5 громких премьер сериалов октября, которые стоит взять на заметку
Скандальный развод, охота на бывшую контрабандистку и возвращение истории, с которой началась слава Стивена Кинга, - октябрь обещает немало поводов провести вечер перед экраном. Мы выбрали пять новых сериалов месяца с известными актерами и сюжетами, способными увлечь с первой серии.
East of Eden ("К востоку от Эдема")
Премьера: 1 октября, Netflix. Страна: США. Жанр: семейная драма.
Новая экранизация романа Джона Стейнбека рассказывает о семье Траск, в которой любовь, ревность и соперничество передаются от одного поколения к другому. Отношения братьев Адама и Чарльза и без того непросты, но появление Кэти Эймс окончательно меняет их судьбы. Ее решения отзовутся и в жизни их детей, которым предстоит разбираться с чужими тайнами и собственными обидами.
Кэти играет Флоренс Пью, а сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера знаменитой экранизации с Джеймсом Дином. В новой версии особое внимание уделено самой Кэти - женщине, чьи поступки трудно простить, но чью историю создатели предлагают рассмотреть внимательнее. Все семь серий выходят одновременно.
War ("Война")
Премьера: 1 октября, HBO Max; 2 октября, Sky и NOW. Страны: Великобритания, США. Жанр: юридическая драма.
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Британский технологический магнат Морган Хендерсон и кинозвезда Карла Дюваль разводятся, и их расставание превращается в публичную войну. За интересы супругов берутся две влиятельные лондонские юридические фирмы. Пока клиенты делят прежнюю жизнь, адвокаты сражаются за репутацию, деньги и положение в профессии, где чужая слабость быстро становится преимуществом противника.
Главные роли исполнили Доминик Уэст и Сиенна Миллер. Сериал придумал Джордж Кей, работавший над "Люпеном" и "Захваченным рейсом". Здесь семейный конфликт становится отправной точкой для истории о власти, предательстве и людях, которые привыкли побеждать любой ценой. В первом сезоне восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно.
Kill Jackie ("Убить Джеки")
Премьера: 2 октября, Prime Video в Великобритании и AMC+ в США. Жанр: криминальный триллер с черным юмором.
Джеки Прайс уже 20 лет наслаждается обеспеченной жизнью: путешествует, торгует искусством и старается не привлекать лишнего внимания. Когда-то она занималась международной контрабандой наркотиков, но рассчитывала навсегда оставить опасное прошлое позади. Все меняется, когда Джеки узнает, что на нее охотится группа профессиональных убийц, известная как "Семь демонов".
Вместо того чтобы бесконечно скрываться, героиня решает уничтожить преследователей по одному. Однако разобраться с людьми, которым заплатили за ее смерть, оказывается лишь частью проблемы: собственные тайны могут быть опаснее любого наемника. Главную роль играет Кэтрин Зета-Джонс - на этот раз в истории, где роскошная жизнь быстро сменяется борьбой за выживание.
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Carrie ("Кэрри")
Премьера: 7 октября, Prime Video. Страна: США. Жанр: сверхъестественный хоррор, подростковая драма.
Замкнутая Кэрри Уайт растет под жестким контролем матери, а после смерти отца оказывается в обычной школе. Для девушки, почти не знающей жизни за пределами дома, это становится тяжелым испытанием: травля, жестокость сверстников и унижения в социальных сетях совпадают с пробуждением способности двигать предметы силой мысли. Постепенно чужая жестокость и ее собственный гнев складываются в опасное сочетание.
За новую экранизацию романа Стивена Кинга отвечает Майк Флэнаган, создатель "Призраков дома на холме" и "Полуночной мессы". Он переносит знакомую историю в современную среду, где школьное издевательство может мгновенно стать публичным. Кэрри играет Саммер Х. Хауэлл, ее мать - Саманта Слойан. Все восемь серий появятся в день премьеры.
Crystal Lake ("Хрустальное озеро")
Премьера: 15 октября, Peacock. Страна: США. Жанр: хоррор.
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Приквел "Пятницы, 13-е" возвращает зрителей в лагерь у Хрустального озера и рассказывает о событиях, предшествовавших знаменитому фильму. В центре истории - Памела Вурхиз, мать Джейсона, которую играет Линда Карделлини. После гибели сына привычный мир женщины рушится, а пережитая трагедия становится началом истории, знакомой поклонникам хоррора.
Сериал, созданный при участии студии A24, смещает внимание с узнаваемой хоккейной маски на семью Вурхиз и истоки кошмара. Это возможность увидеть, как возникла одна из самых известных историй жанра, через судьбу женщины, с которой все началось. Все восемь эпизодов выйдут одновременно.