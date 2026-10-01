Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваша задача - взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.
Телец
Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
Близнецы
Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
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Рак
Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
Лев
Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
Дева
Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.
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Весы
Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется.
Скорпион
Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности.
Стрелец
Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей.
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Козерог
Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.
Водолей
Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний.
Рыбы
Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не удастся.