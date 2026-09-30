Придешь за пальто, уйдешь с винтажной сумкой: на Кипсале пройдет большая ярмарка Andelemandele
Если платье годами висит в шкафу без дела, а ребенок уже давно вырос из любимой куртки, возможно, пора дать этим вещам новую жизнь. 3 октября на Кипсале пройдет Andelemandele GRAND + KIDS - более 500 продавцов предложат тысячи вещей, среди которых можно найти настоящую жемчужину.
Andele Mandele началась с простой идеи: то, что одному человеку больше не нужно и забыто в шкафу, для другого может стать настоящей находкой. Сегодня эта идея реализуется уже в большом масштабе - сотни гардеробов, тысячи вещей и множество людей в одном месте.
"Мне до сих пор интересно наблюдать, как у вещей, которые в какой-то момент кажутся ненужными, совершенно неожиданно начинается следующая история", - говорит основательница платформы по покупке и продаже подержанных вещей Лива Яунозола.
В этом году Andele Mandele отмечает 17-летие. Из небольшого мероприятия, где люди продавали ненужные вещи из своих гардеробов, выросли большая платформа и сообщество, через которое каждый месяц тысячи вещей находят новых владельцев. "17 лет - это очень долгий срок, но ощущение по сути не изменилось. Людям по-прежнему нравится искать, находить и делиться", - говорит Лива.
На платформе Andele Mandele каждый месяц продается около 120 000 вещей. Примерно 80-90% из них составляют текстильные изделия. Таким образом, за год новые владельцы находят примерно 1,15-1,30 млн предметов одежды и других текстильных изделий.
3 октября на Кипсале посетители смогут приобрести одежду, обувь, аксессуары, дизайнерские предметы, книги, детские вещи и другие находки.
Организаторы отмечают, что одна из главных особенностей Andele - непредсказуемость. Можно прийти за осенним пальто, а уйти с винтажной сумкой. Искать ребенку зимние сапоги и найти игрушку, о которой он давно мечтал.
"Мне кажется, красота Andele именно в непредсказуемости. Можно прийти с одной конкретной потребностью, а уйти с чем-то совершенно другим, что ты даже не планировал найти. Именно это ощущение - "я только что нашел настоящую жемчужину!" - и привлекает людей", - рассказывает Лива Яунозола.
Одновременно с Andelemandele GRAND пройдет Andelemandele KIDS, где будут продаваться одежда, обувь, игрушки и другие вещи для детей и семей. У детей будет возможность не только делать покупки. На Малом детском рынке они сами станут продавцами - предложат собственные сладости, закуски, поделки и другие изделия. Им предстоит оформить свой стенд, установить цены и общаться с покупателями.
Читайте продолжение после рекламы
"Мне очень нравится мысль о том, что дети здесь могут не просто услышать о предпринимательстве, а на практике понять, как все работает. Они сами что-то создают, придумывают цену, общаются с покупателем и в итоге видят результат. Это маленький рынок, но очень большой опыт", - говорит Лива Яунозола.
Мероприятие пройдет 3 октября с 11:00 до 17:00 в Международном выставочном центре на Кипсале. Вход - 5 евро. Для детей до 12 лет и всех посетителей после 15:00 вход бесплатный.