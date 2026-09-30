Придешь за пальто, уйдешь с винтажной сумкой: на Кипсале пройдет большая ярмарка Andelemandele

"Мне очень нравится мысль о том, что дети здесь могут не просто услышать о предпринимательстве, а на практике понять, как все работает. Они сами что-то создают, придумывают цену, общаются с покупателем и в итоге видят результат. Это маленький рынок, но очень большой опыт", - говорит Лива Яунозола.