Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда - заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать - вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения.
Телец
Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда для этого придется что-нибудь сделать. Что именно - не важно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
Близнецы
Прежде, чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
Читайте продолжение после рекламы
Рак
Сегодня вам будет нелегко сосредоточится на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.
Лев
Не тратьте свои силы на то, что по вашему мнению не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.
Дева
Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
Читайте продолжение после рекламы
Весы
Сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие, так от него будет хоть какая-нибудь польза.
Скорпион
Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.
Стрелец
День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
Читайте продолжение после рекламы
Козерог
Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
Водолей
Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
Рыбы
Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.