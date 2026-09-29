3 знака зодиака получат от Вселенной по-настоящему значимый подарок
Три знака зодиака вот-вот получат подарок от Вселенной. Это был долгий путь. Но теперь он покажет, что у него были цель и смысл. Несмотря на то что борьба была непростой, в среду представители этих знаков поймут: все усилия и пережитые трудности были не напрасны. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности и уверенно двигаться к осмысленному будущему.
Козерог
Во время противостояния Меркурия и Хирона вы сможете взглянуть в лицо собственным ошибкам прошлого. Но еще важнее то, чему вы из них научились и как собираетесь двигаться дальше. Именно это и станет вашим подарком от Вселенной.
30 сентября откроет перед вами большие возможности. Вы сможете применить накопленные знания на практике. Козерог, вы почувствуете себя умнее и увереннее, и на то есть причины. Все, что вы приобрели благодаря интеллекту и жизненному опыту, теперь может начать приносить финансовые результаты. Для вас начинается путь к достатку и благополучию.
Дева
30 сентября самое интересное в противостоянии Меркурия и Хирона заключается в том, что оно заставит вас задуматься о том, через что вам уже удалось пройти и насколько далеко вы продвинулись в жизни.
Похоже, вам пришлось многое пережить, Дева. Но вместе с тем вы вынесли из этого опыта немало важных уроков.
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Теперь этот мощный астрологический период дает вам возможность превратить накопленный опыт в источник благополучия. Вы точно не из тех, кто не способен учиться на своих ошибках. Каждая из них в итоге привела вас туда, где вы находитесь сейчас. А теперь вы можете превратить прошлые промахи в настоящее преимущество.
Рыбы
Теперь вы готовы принять мысль о том, что ваша жизнь может быть наполнена достатком и благополучием. Возможно, раньше вы и сами не верили, что такое будущее действительно может стать вашей судьбой.
Во время противостояния Меркурия и Хирона в среду вы поймете, что между вами и желанным богатством долгое время стояло собственное представление о себе. Вы были убеждены, что не заслуживаете того, чего на самом деле хотели.
Но это не так, Рыбы. Вы достойны всего хорошего, что может предложить жизнь, и 30 сентября, похоже, вы наконец сами в это поверите.