Сандра Калниете снова влюблена. Кто ее избранник?
Депутат Европарламента, искусствовед, писательница и дипломат Сандра Калниете в начале этого года встретила в Лондоне своего давнего друга юности, графического дизайнера Эгила Грике. С тех пор они вместе.
В беседе с журналом Kas Jauns Сандра Калниете подтвердила, что в ее личной жизни действительно произошли серьезные изменения и Эгил стал ее спутником жизни.
Вспоминая, как они познакомились, Сандра рассказала: "Знаете, в молодости мы были очень близки. В начале этого года мы встретились в Лондоне, поскольку тогда Эгил жил в Шотландии. Так наши отношения возобновились".
Полторы недели назад Сандра и Эгил, держась за руки, отправились в Латвийскую национальную оперу на концерт одной из самых ярких современных оперных звезд - южноафриканской сопрано Притти Йенде. Она выступала вместе с оркестром Латвийской национальной оперы и испанским дирижером Пабло Мельго. Это стало первым совместным публичным выходом пары: всего за месяц до этого Эгил вернулся в Латвию.
Сейчас пара живет в Юрмале и часто гуляет вдоль моря.
"Когда умер мой муж (архитектор Ансис Рейнхардс скончался весной 2023 года - прим. ред.), я больше не хотела одна жить в нашей большой квартире. Там живут мой внук с женой. Я переехала в Юрмалу, где теперь мы живем вместе с Эгилом. Уже месяц мы проводим вместе каждый день. В начале года встретились, и все произошло очень быстро. Мы поняли, что уже не в том возрасте, чтобы долго ждать", - рассказала Калниете.
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Она продолжает работать в Европарламенте, а Эгил работает из дома за компьютером. По словам Сандры, он признанный графический дизайнер и сотрудничает с всемирно известными брендами.
"Так что пока нам очень хорошо удается все совмещать", - говорит Калниете.
На фоне новых отношений политик буквально расцвела. Сама Калниете считает, что теперь вышла из своего одиночества.
"Я уже смирилась со своим будущим: что теперь я одна, вдова и проживу столько, сколько смогу... Я больше ни на что не надеялась в плане отношений. Думала, что это уже прошлое в моей жизни. Это настоящее чудо и огромный подарок - снова встретиться и понять, что мы по-прежнему так же хорошо понимаем друг друга, как раньше. Мы действительно наслаждаемся каждым часом, проведенным вместе".
О браке, однако, пока говорить рано. Сандра признается, что в их возрасте это не самое главное. При этом она отмечает, что латвийское законодательство заставляет пожилых людей задумываться об официальном оформлении отношений.
"Нужно думать о том, что один из партнеров может заболеть. Тогда нужны официальные отношения, чтобы иметь возможность представлять интересы друг друга. Иначе юридически вы друг другу никто. Но до этого мы еще не дошли", - говорит Калниете.
Со своим избранником Эгилом Сандра уже познакомила внука и остальных членов семьи. "Все мои родственники, которые живут в Латвии, уже познакомились с Эгилом и подружились с ним", - рассказала она.