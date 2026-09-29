Сандра Калниете снова влюблена. Кто ее избранник?

"Когда умер мой муж (архитектор Ансис Рейнхардс скончался весной 2023 года - прим. ред.), я больше не хотела одна жить в нашей большой квартире. Там живут мой внук с женой. Я переехала в Юрмалу, где теперь мы живем вместе с Эгилом. Уже месяц мы проводим вместе каждый день. В начале года встретились, и все произошло очень быстро. Мы поняли, что уже не в том возрасте, чтобы долго ждать", - рассказала Калниете.