Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 сентября
Фото: Shutterstock
Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 сентября

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты - вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.

Телец

На сегодняшний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь.

Близнецы

Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.

Рак

Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода - можете не дергаться, если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.

Лев

Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны - снобизм вреден для здоровья.

Дева

Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.

Весы

Сегодня вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, неважно, собственных или чьих-то чужих. Вам понадобится очень холодная (не путать с простуженной!) голова.

Скорпион

Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм. Только не подумайте ничего дурного - ничего с вами не случится.

Стрелец

Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы.

Козерог

Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет.

Водолей

Пересмотрите свои планы на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку, в них вкравшуюся, и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.

Рыбы

Не шумите, ибо сегодня можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Будьте любезны и хитры. Постарайтесь использовать любую возможность, даже очень маловероятную.

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