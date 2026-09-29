Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты - вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.
Телец
На сегодняшний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь.
Близнецы
Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.
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Рак
Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода - можете не дергаться, если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
Лев
Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны - снобизм вреден для здоровья.
Дева
Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.
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Весы
Сегодня вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, неважно, собственных или чьих-то чужих. Вам понадобится очень холодная (не путать с простуженной!) голова.
Скорпион
Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм. Только не подумайте ничего дурного - ничего с вами не случится.
Стрелец
Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы.
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Козерог
Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет.
Водолей
Пересмотрите свои планы на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку, в них вкравшуюся, и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.
Рыбы
Не шумите, ибо сегодня можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Будьте любезны и хитры. Постарайтесь использовать любую возможность, даже очень маловероятную.