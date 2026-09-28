2 знака зодиака наконец-то выходят из полосы испытаний, которая длится с 2024 года
Два знака зодиака наконец-то могут вздохнуть с облегчением - впервые с 2024 года. Последние два года стали для них периодом серьезных перемен и испытаний, но теперь этот непростой этап подходит к концу.
"Если вы относитесь к одному из этих двух знаков, вы пережили космическое перерождение", - объясняет астролог Шей. По ее словам, это было непростое время, однако теперь появляется возможность построить жизнь, о которой вы давно мечтали, пишет YourTango.
Дева
Сейчас Девы переживают то, что Шей называет "коллективным ребрендингом". Перемены могут казаться немного ошеломляющими. Меняется то, как вы проявляете себя на работе, строите отношения и общаетесь с друзьями.
Еще недавно рядом могли быть близкие люди, а затем отношения неожиданно разрушались. Но то, что все меняется, не означает, что наступил конец света.
В течение некоторого времени Южный узел находился в вашем знаке, заставляя снова и снова усваивать определенные уроки. Теперь он перешел во Льва, и давление ослабевает. Это та передышка, которая вам давно была нужна.
"Сейчас ваше время для общения, построения отношений и более глубокого взаимодействия", - говорит астролог.
Вместо недолговечных связей, к которым вы привыкли за последние годы, теперь можно создавать отношения, способные продлиться всю жизнь.
Читайте продолжение после рекламы
Период постоянных разочарований в отношениях подходит к концу, но это не значит, что нужно закрыться от окружающих. Продолжайте знакомиться с людьми, разговаривайте с незнакомцами и заводите новых друзей. Последние два года могли оставить неприятный осадок, но не позволяйте прошлому удерживать вас на месте. Теперь обстоятельства постепенно меняются.
Рыбы
Для Рыб непростой период начался еще в 2024 году. Северный узел находился в вашем знаке и заставлял проходить через сложный период перемен. Вы снова и снова сталкивались с испытаниями и могли чувствовать, что совершенно потеряли понимание того, кто вы и чего хотите.
"Все это было связано с вашей идентичностью. За последние два года вы настолько сильно менялись, что в какой-то момент могли потерять понимание того, куда движетесь", - объясняет Шей.
Теперь начинается новый этап. Постепенно появляется более четкое понимание того, кто вы, чего хотите и с чем больше не готовы мириться.
При этом вы можете заметить в себе больше раздражения и гнева, чем обычно. С этим бывает непросто справляться, но подавлять эти эмоции не стоит. Лучше понять, что именно они пытаются вам сказать, и использовать их как источник энергии для перемен.
Не нужно ни полностью отдавать эмоциям контроль над собой, ни пытаться их спрятать. Прислушивайтесь к интуиции и обращайте внимание на свои ощущения.
Читайте продолжение после рекламы
Сейчас подходящее время, чтобы разобраться в себе и решить, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Самая сложная часть пути, возможно, уже позади, но новый этап только начинается.