Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных, возможно, что приспособится к ним будет не так уж и сложно.
Телец
Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
Близнецы
Нельзя все время говорить "Это не я". Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.
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Рак
Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте - а вдруг пригодятся.
Лев
Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
Дева
Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжения, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы, и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
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Весы
Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
Скорпион
Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.
Стрелец
Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
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Козерог
Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.
Водолей
Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сегодня сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться, как к капризному ребенку.
Рыбы
Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.