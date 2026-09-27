ФОТО: в Театре Чехова отпраздновали премьеру "Трех мушкетеров"

Режиссер Резия Калниня считает, что спектакль дает возможность отвлечься от виртуальной реальности и обратиться к более глубоким эмоциям. Она предлагает на несколько часов остановить время и вернуться к простым, но важным вопросам: что действительно важно в моей жизни? Что имеет ценность? Что является настоящим золотом и драгоценным камнем, а что только выглядит так?