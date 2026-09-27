Премьера "Трех мушкетеров" в Театра Чехова (26.09.2026)
В Театре Чехова в Риге состоялась премьера постановки Резии Калнини "Три мушкетера" по мотивам романа Александра Дюма.
ФОТО: в Театре Чехова отпраздновали премьеру "Трех мушкетеров"
В субботу, 26 сентября, в 19:00 в Театре Чехова в Риге состоялась премьера постановки Резии Калнини "Три мушкетера" по мотивам романа Александра Дюма. После спектакля гости и актеры отметили премьеру.
Многие знают "Трех мушкетеров" как историю об идеалах, смелости и выборе, о способности оставаться верным себе и своим близким в мире, который постоянно меняется. Но какую роль мушкетеры могут играть сегодня и чему важному способны нас научить?
Режиссер Резия Калниня считает, что спектакль дает возможность отвлечься от виртуальной реальности и обратиться к более глубоким эмоциям. Она предлагает на несколько часов остановить время и вернуться к простым, но важным вопросам: что действительно важно в моей жизни? Что имеет ценность? Что является настоящим золотом и драгоценным камнем, а что только выглядит так?
"Три мушкетера" - семейный спектакль, и для меня важно, что его будут смотреть и подростки - люди, у которых большие приключения, выбор, любовь, дружба, разочарования и жизненные уроки еще впереди", говорит режиссер постановки.
Музыка Иманта Калниньша в спектакле звучит в аранжировке Эвилены Протекторе, а тексты песен Виктора Калниньша на русский язык перевел поэт Сергей Тимофеев.
В творческую команду постановки под руководством Резии Калнини вошли сценограф Артур Виртманис, художница по костюмам Илзе Витолиня, хореограф Лиене Грава, художник по свету Рейнис Залте, ассистент хореографа Елизавета Мания и переводчица текста инсценировки Лина Овчинникова.
Роли исполнят Екатерина Фролова, Максим Бусел, Константин Никулин, Владимир Гориславец, Александр Маликов, Иван Стрельцов, Дмитрий Егоров, Яков Рафальсон, Элина Барткевич, Вероника Плотникова, Олег Тетерин, Татьяна Гуревич, Родион Кузьмин и Никита Осипов.