4 знака зодиака, для которых с воскресенья начинается период длительного везения
С 27 сентября для четырех знаков зодиака начинается период, когда удача может стать не просто случайным везением, а началом позитивных и устойчивых перемен. Astrologические влияния помогут им разобраться в отношениях, отпустить прошлое и смелее воспользоваться новыми возможностями.
Рыбы
Вы так долго ждали, когда в вашей жизни произойдет что-то хорошее, что почти перестали надеяться. Но в воскресенье ситуация меняется, и в конце очень темного периода появляется свет.
Противостояние Солнца и Луны активирует тему общих ресурсов, а ось Овен - Весы заставляет вас выйти из зоны комфорта.
Наконец вы набираетесь смелости попросить о том, чего действительно хотите. Вместо того чтобы ждать и надеяться, что кто-то сам заметит ваши потребности, вы открыто говорите о них. 27 сентября вы, возможно, не получите внезапного богатства или крупной суммы денег, но вам все равно повезет: ситуация, которая долго казалась несправедливой, наконец начинает складываться в вашу пользу.
Дева
Солнце в Весах помогает вам проявить свои лучшие качества, а энергичная Луна в Овне подталкивает привести все детали в порядок. Вы любите совершенствовать то, что уже существует, и сейчас сможете скорректировать план, который давно нуждался в изменениях.
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Вам нужны ясность и конкретика, поэтому путаница постепенно исчезает, а ситуация становится понятнее.
Когда все организовано, вы чувствуете себя гораздо спокойнее. 27 сентября достаточно сделать хорошо, а не идеально. Именно это поможет вам открыть дорогу удаче.
Стрелец
Вы готовы положить конец ситуации, которая слишком долго была неравновесной. Солнце в Весах усиливает ваше стремление к внутреннему спокойствию и гармонии, и вы готовы заплатить за них определенную цену.
Луна в Овне в воскресенье усиливает желание действовать и добиваться своего. Вы не собираетесь стесняться и ждать подходящих слов - просто скажете то, что думаете.
Стрелец, вы стремитесь к приключениям или любви и теперь не боитесь попросить об этом так, как раньше не решались. Этот день связан с тем, чтобы быть собой и понять: то, что вы ищете, не настолько недостижимо или редко, как вам когда-то казалось.
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Близнецы
Вы общаетесь с людьми, которые действительно готовы вас услышать. В воскресенье Луна активирует сферу партнерства, а Солнце помогает освободиться от того, что когда-то давало чувство комфорта, но теперь стало для вас тесным.
Вы всегда на шаг впереди остальных, поэтому, когда приходит время перемен, вы оказываетесь к ним готовы. 27 сентября не стоит цепляться за прошлое. Вы освобождаетесь от ограничений и начинаете по-новому смотреть на свое будущее.
Обычный разговор может неожиданно превратиться в возможность. Исследование или новая информация - в шанс попробовать что-то непривычное. 27 сентября вы оказываетесь в очень выгодном положении и готовы использовать открывающиеся возможности.