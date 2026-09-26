4 знака зодиака, для которых с воскресенья начинается период длительного везения

Стрелец, вы стремитесь к приключениям или любви и теперь не боитесь попросить об этом так, как раньше не решались. Этот день связан с тем, чтобы быть собой и понять: то, что вы ищете, не настолько недостижимо или редко, как вам когда-то казалось.