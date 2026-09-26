"Она сама его нашла": как платье рижанки Кати Шехуриной оказалось у Ким Кардашьян
Платья, созданные рижанкой Катей Шехуриной, выбирают мировые звезды, в том числе Ким Кардашьян, Нелли Фуртадо и Кристина Хендрикс. Как дизайнеру из Латвии удалось этого добиться?
С дизайнером модных брендов Katya Katya и BAE by Katya Shehurina Катей Шехуриной мы встречаемся в ее новой студии в самом сердце Тихого центра Риги. Кружева, тюль, бисер, вышивка, пуговицы... "Все скрывается в деталях, и именно мелочи создают большую жизнь", - скажет она позже в интервью.
В одном из интервью ты упоминала, что иногда меняешь студию, чтобы изменить энергию и начать новый этап.
Да, когда хочется начать новый этап, я делаю это и с местом жительства, а не только с мастерской. Кажется, иногда я сама специально это провоцирую, чтобы обновиться и "встряхнуть энергию". Мне кажется, многие даже не осознают, насколько огромна наша связь с пространством. Человек и пространство - это один организм, я провожу параллели с этапами жизни и собственными внутренними ритмами. Есть пары, которые во время ремонта разводятся, а у нас с мужем все наоборот - мы становимся еще ближе. Вообще, если смотреть на это философски, меняя что-то в своем окружении, ты можешь и на свою жизнь или работу посмотреть под другим углом.
Мне кажется, многие думают, что ты живешь в Лондоне.
Да, это так. Хотя долгое время я там никогда не жила. Думаю, такое представление возникло в то время, когда у бренда "Katya Katya London" там был магазин. Во время пандемии индустрия немного изменилась, поэтому сейчас мы работаем в основном в формате pop-up, и тогда я летаю в Лондон. На три дня мы арендуем очень красивый гостиничный номер, и туда к нам приходят клиентки. Мне очень нравится встречаться с клиентками - не знаю, может быть, с возрастом приходит такое понимание, но сотрудничество и обратная связь кажутся мне очень важными. Встречи по-своему вдохновляют меня, во время разговора я понимаю, какой женщина видит свой свадебный день и какие ощущения хочет испытать.
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Создание бренда с международной аудиторией и мастерской в Латвии звучит довольно необычно.
В Лондоне я работаю с клиентками лично, а в других странах магазины покупают мои платья, сами работают с невестами, а затем заказывают платья конкретного размера.
Как тебе удается сохранять свой почерк в эпоху, когда мода постоянно меняется?
Наверное, мой почерк - это кружева. Они не только романтичные и женственные, но и очень хорошо могут работать с женской фигурой - можно спрятать то, что нужно спрятать, и подчеркнуть то, что нужно показать. После пандемии в индустрии какое-то время господствовали свадебные платья в стиле минимализма, в том числе потому, что дизайнеры экономили на ткани. Вообще свадебной индустрии во время ковида пришлось довольно тяжело. Это даже можно было назвать кризисом. Начнем с того, что собираться было нельзя и свадьбы отменялись. Пострадали свадебные фотографы, организаторы, декораторы, дизайнеры... К сожалению, это повлияло на индустрию еще несколько лет спустя, потому что многие пары выбирали пожениться только со свидетелями или в узком кругу друзей. В таком случае и платье проще, даже минималистичное. Поэтому и появился наш бренд BAE - это линия вечерних платьев с другой ценовой политикой. Такое платье можно носить не только в день свадьбы, но и после нее, его можно спокойно положить в чемодан, не переживая, что оно помнется.
Еще одна тенденция в свадебной индустрии - скорость. Раньше в Лондоне невесты искали свадебные платья за год или даже два до свадьбы, теперь наряд выбирают за месяц до свадьбы. Люди не знают, что произойдет с их жизнью через год или два, поэтому многие живут сегодняшним днем. Возможно, на фоне событий последних лет человек задумался, что все неуловимо. Но ведь так было всегда... Жизнь такая, какая она есть, и никто не гарантирует, что однажды она станет лучше. Мы ведь не знаем, сколько нам будет позволено прожить, и именно это делает жизнь интересной.
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Нелли Фуртадо, Ким Кардашьян, Кристина Хендрикс... Тебе не кажется невероятным, что Голливуд одевается в твои платья?
Кстати, Ким Кардашьян сама нашла наше платье в магазине в Риме. Это стало большим сюрпризом, когда ассистентка прислала фотографию, которую заметила в социальных сетях. Тогда я была моложе, и мой восторг был громче, но ощущения, конечно, немного сюрреалистичные. А выбор платья Кристиной Хендрикс я уже пережила в реальной жизни, в ее гостиничном номере в Лондоне. Когда я была беременна, я посмотрела весь сериал "Безумцы", и она была одной из тех звезд, которые мне действительно нравились, - у нее свой стиль, она не боится быть другой. Мне кажется, именно в этом ее шарм. Она сама нас нашла, начала следить за нами в Instagram и сама написала: "Я нашла вас в Pinterest, и ваше платье - именно то, что я искала". Правда, она сразу предупредила, что у нее уже было договорено платье Vivienne Westwood, сшитое на заказ, поэтому платье Katya Katya она будет использовать как второе. Нам это, конечно, подходило, потому что... будем честными, где на модной карте мы и где - Вествуд? (Смеется.) А потом за неделю до свадьбы она все-таки отменила это платье Вествуд и решила выйти замуж в платье нашего бренда...
Это могло бы стать своего рода экранизацией детской мечты.
В детстве я действительно мечтала, но, становясь взрослыми, мы перестаем мечтать, потому что нам кажется, что ничего невозможного не бывает. Однако в последние годы я все больше возвращаюсь к себе, меньше думаю об индустрии, о необходимости подстраиваться, о том, что подумают другие. Стараюсь создавать то, что идет от моего сердца. Возможно, я просто наконец позволяю себе быть собой.
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Есть ли платье или событие, которое можно считать крутым поворотным моментом в твоей карьере?
Мне кажется, именно то, как изменилось мое восприятие женщины, стало моим поворотным моментом. Сейчас я воспринимаю каждую женщину как голливудскую звезду, потому что каждая из нас особенная, у каждой своя история, и для каждой женщины день свадьбы - один из самых важных дней в жизни. И так прекрасно осознавать, что ты являешься частью особенного дня чьей-то жизни! Я здесь не говорю о важности собственного эго. Я говорю о важности события и возможности, которая позволяет человеку пережить это событие максимально красиво, прочувствованно и эмоционально.
В 22 года ты уехала во Францию изучать дизайн одежды. Как Франция повлияла на твое эстетическое восприятие или взгляд на жизнь?
Во Франции люди довольно замкнутые, их не интересуешь ни ты, ни место, откуда ты приехала. Я бы не сказала, что это высокомерие. Скорее, это их самодостаточность. Я совершенно не ожидала, что во время учебы заведу какую-то дружбу, но уже с первого дня подружилась с Аделиной, девушкой с юга Франции, у которой были и итальянские корни. Ей было интересно во мне абсолютно все. Каково было жить в советское время? Как было после советских времен? На каком языке вы говорите в семье? Для нее я была экзотическим существом. Аделина все время хотела со мной разговаривать, и уже через три месяца я почти хорошо говорила по-французски. Правда, сначала это больше был язык жестов с вкраплениями английского. (Смеется.) Мы ездили к ее родителям на юг, и я увидела, как выглядит настоящая повседневная жизнь во французской провинции. Меня очень вдохновляет то, как они ценят детали: они радуются самым маленьким вещам, и именно эти мелочи и создают жизнь. Они могут хранить какую-нибудь вещь прабабушки и рассказывать о ней из поколения в поколение, восхищаться чем-то на первый взгляд простым, но имеющим огромную ценность. Думаю, это тоже в какой-то мере сформировало мой почерк. Сейчас моя дочь учится во французской школе, и я вместе с ней стараюсь поддерживать свои знания французского языка.
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Меня очень вдохновляет и Англия. Стилистика викторианской эпохи, воротнички, длинные рукава, кружева. Такое историческое настроение, которое можно рассказать в современной и вневременной версии. Кстати, возвращаясь к тенденциям, сейчас наряду с минимализмом очень актуален и максимализм: роскошные платья в королевском стиле, кружева, вышивка и нотки исторической эстетики.
Как в тебе уживаются роли дизайнера и предпринимателя?
В жизни все находится в равновесии. Мы живем в материальном мире, было бы странно, если бы я думала только об искусстве. Мне повезло с коллегой Мариной, мы работаем вместе уже 20 лет. Она живет в Лондоне. Марина - это та тихая и практичная сторона, которую остальные часто не видят, а я - творческая. В мастерской мы делаем прототипы, первые образцы и особые заказы. Я сама принимаю участие в создании первых прототипов практически всех коллекций.
Где вы ищете ткани?
В Париже одновременно проходят две большие выставки, на которые мы ездим раз в год. С тканями все так же, как с повседневным гардеробом. Иногда достаточно купить одну особенную вещь, и, комбинируя ее с другими предметами, можно освежить весь свой гардероб. Точно так же одна интересная ткань способна полностью повернуть коллекцию в совершенно другом направлении.
Иногда мне нравятся эксперименты. Поэтому в этом году состоялся показ бренда BAE вместе с Adidas Riga, такой классный контраст - уличная и спортивная мода вместе с роскошными платьями. Мне кажется, бренд BAE позволяет мне экспериментировать и смотреть в других направлениях. Это совершенно другие процессы, например, даже онлайн-торговля. Katya Katya - более классическая дама, а BAE - как маленький ребенок, который еще растет и развивается, - мы еще даже не знаем, что из него получится, когда он вырастет. И BAE уже не нишевый продукт, он интересен более широкой аудитории. Мне нравится и это переключение. Создавая новую коллекцию BAE, я со свежим взглядом и с другой перспективы смотрю и на Katya Katya. Мне кажется, полезность таких перемен испытывает любой человек в любой профессии.
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Что ты бы посоветовала молодым дизайнерам, которые читают это интервью?
Выжить без международного рынка латвийцам практически невозможно, потому что наш рынок, к сожалению, очень маленький. Я была на показах Латвийской академии художеств и увидела несколько молодых талантов, которые мне очень нравятся и с которыми я хотела бы сотрудничать.
Да, у меня тоже были разные периоды жизни, когда я сидела и думала - почему я не выучилась ремеслу так, чтобы работать мастером couture в модном доме Chanel?! (Смеется.) Жила бы как нормальный человек, ходила на работу и вечером отдыхала. Но такие периоды довольно быстро заканчиваются. Я думаю, что у каждого из нас свой путь, и я верю, что у каждого есть и своя судьба. Нельзя ведь рассчитать жизнь или прожить ее так, как правильно. Нужно увидеть, почувствовать и действовать - наверное, такой у меня принцип. Я люблю перемены. Не нужно их бояться, потому что перемены иногда приводят тебя именно туда, где тебе и нужно быть.
Мне кажется, что в тот момент, когда ты думаешь о своей несостоявшейся карьере мастера couture в одном из домов высокой моды, важно, чтобы рядом было понимающее плечо партнера.
Мне повезло, что мой муж тоже творческая личность. Раньше я считала, что два творческих человека не могут быть и жить вместе, но это не так. Мы творческие, но в разных направлениях. Сейчас муж больше работает с дизайном продуктов. Допускаю, что именно поэтому мы дополняем друг друга. Я более эмоциональная, он - рациональный, и получается какое-то равновесие.
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Есть ли доля правды в поговорке о сапожнике без сапог? Как бы ты описала собственный стиль?
На особые события в жизни мне не приходится долго думать, что надеть, потому что у меня есть платья BAE. В повседневной жизни важно, чтобы мне было удобно. Когда я работаю в студии, мне очень не нравится, если одежда меня ограничивает. В какой-то момент я поняла, что в моем шкафу висит с десяток жакетов, которые я не ношу, потому что они мне мешают. Скажу так: сейчас в собственной жизни у меня минимализм в шкафу. Когда я еду в Лондон, для меня важно, чтобы одежда не занимала много места в сумке. В повседневной жизни я могу надеть и одежду Zara или COS. Кстати, в масс-маркете часто можно найти очень качественные вещи, а в дорогих брендовых магазинах - далеко не всегда качественные.
Но ты наверняка из тех людей, которые изучают, как прошиты эти швы.
Да. Для меня важна и ткань, и ее состав. Часто силуэты, материалы или детали рождаются из размышлений о том, как сшить одежду, которая будет эластичной и струящейся, как она будет адаптироваться к движениям человека. Свой дизайн я тоже создаю так, чтобы женщине, которая носит платье, было комфортно. Уровень комфорта снижается уже в тот момент, когда ты надеваешь длинное платье и еще туфли на высоком каблуке, поэтому мои платья не очень тяжелые. Корсет тоже создает структуру, чтобы не приходилось думать о животике, но он довольно эластичный. На фотографии этого не видно, это можно понять только во время примерки.