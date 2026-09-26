"Она сама его нашла": как платье рижанки Кати Шехуриной оказалось у Ким Кардашьян

Во Франции люди довольно замкнутые, их не интересуешь ни ты, ни место, откуда ты приехала. Я бы не сказала, что это высокомерие. Скорее, это их самодостаточность. Я совершенно не ожидала, что во время учебы заведу какую-то дружбу, но уже с первого дня подружилась с Аделиной, девушкой с юга Франции, у которой были и итальянские корни. Ей было интересно во мне абсолютно все. Каково было жить в советское время? Как было после советских времен? На каком языке вы говорите в семье? Для нее я была экзотическим существом. Аделина все время хотела со мной разговаривать, и уже через три месяца я почти хорошо говорила по-французски. Правда, сначала это больше был язык жестов с вкраплениями английского. (Смеется.) Мы ездили к ее родителям на юг, и я увидела, как выглядит настоящая повседневная жизнь во французской провинции. Меня очень вдохновляет то, как они ценят детали: они радуются самым маленьким вещам, и именно эти мелочи и создают жизнь. Они могут хранить какую-нибудь вещь прабабушки и рассказывать о ней из поколения в поколение, восхищаться чем-то на первый взгляд простым, но имеющим огромную ценность. Думаю, это тоже в какой-то мере сформировало мой почерк. Сейчас моя дочь учится во французской школе, и я вместе с ней стараюсь поддерживать свои знания французского языка.