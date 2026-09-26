Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 сентября
Фото: Shutterstock
Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 сентября

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.

Телец

Сегодня вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы оно захватило вас врасплох. Не стоит целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих.

Близнецы

Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто "поплавать по волнам своей памяти". Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.

Рак

Сегодня вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны.

Лев

Сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить.

Дева

Нынче у вас должна обостриться интуиция. Ей и следуйте.

Весы

Кажется сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.

Скорпион

Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.

Стрелец

Выигрыш штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Сегодня не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.

Козерог

Все разговоры в вашем присутствии будут сегодня идти легко и непринужденно, переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.

Водолей

Будьте подозрительны сегодня. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти.

Рыбы

Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой - можете помешать в принятии тех или иных решений.

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