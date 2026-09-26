Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
Телец
Сегодня вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы оно захватило вас врасплох. Не стоит целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих.
Близнецы
Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто "поплавать по волнам своей памяти". Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.
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Рак
Сегодня вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны.
Лев
Сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить.
Дева
Нынче у вас должна обостриться интуиция. Ей и следуйте.
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Весы
Кажется сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.
Скорпион
Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
Стрелец
Выигрыш штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Сегодня не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.
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Козерог
Все разговоры в вашем присутствии будут сегодня идти легко и непринужденно, переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.
Водолей
Будьте подозрительны сегодня. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти.
Рыбы
Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой - можете помешать в принятии тех или иных решений.