5 знаков зодиака, которым особенно повезет до конца сентября 2026 года
В конце сентября удача наконец повернется лицом к пяти знакам зодиака. После череды неприятностей у них начнут открываться новые возможности, а обстоятельства складываться гораздо удачнее.
Весы
После 21 сентября ситуация начинает меняться в вашу пользу. В отношениях может появиться больше ясности, а окружающие начнут чаще признавать ваши способности и прислушиваться к вашему мнению.
Также могут измениться отношения с близким человеком. Для одних Весов это приведет к более серьезным отношениям, для других - к расставанию. В любом случае ситуация поможет понять, чего вам действительно не хватало.
Рак
До конца сентября вас может ждать важный карьерный результат. Появится возможность приблизиться к долгосрочным целям и добиться того, над чем вы работали уже некоторое время.
Люди вокруг также будут настроены помогать. Поддержку могут предложить друзья, родственники и знакомые по работе. Главное - не отказываться от помощи и использовать появляющиеся возможности.
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Рыбы
После периода неопределенности ситуация постепенно стабилизируется. Особенно заметные перемены могут произойти в финансовой сфере.
Если раньше вы тратили слишком много или упускали выгодные возможности, теперь появится шанс исправить ситуацию. Конец сентября подходит для того, чтобы навести порядок в финансах и воспользоваться новыми возможностями.
Телец
Последнее время могло казаться, что вы застряли на одном месте и никак не можете добиться желаемого результата. Однако до конца сентября ситуация начнет меняться.
Станет меньше беспокойства из-за денег и других ресурсов. Могут появиться новые финансовые возможности и предложения. Конец месяца обещает быть особенно удачным.
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Дева
Последние недели могли быть довольно хаотичными - проблемы возникали как в личной жизни, так и в карьере. Но после полнолуния 26 сентября ситуация начнет улучшаться.
Полнолуние придется на ваш восьмой дом, который в астрологической традиции связывают в том числе с общими финансами и дополнительными источниками дохода. Поэтому у некоторых Дев может неожиданно улучшиться финансовая ситуация.
Проект или подработка, над которыми вы давно работали, наконец могут начать приносить результат. Главное - не бросать начатое.