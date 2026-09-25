5 знаков зодиака, которым особенно повезет до конца сентября 2026 года
Фото: Shutterstock
Астрология

5 знаков зодиака, которым особенно повезет до конца сентября 2026 года

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В конце сентября удача наконец повернется лицом к пяти знакам зодиака. После череды неприятностей у них начнут открываться новые возможности, а обстоятельства складываться гораздо удачнее.

Весы

После 21 сентября ситуация начинает меняться в вашу пользу. В отношениях может появиться больше ясности, а окружающие начнут чаще признавать ваши способности и прислушиваться к вашему мнению.

Также могут измениться отношения с близким человеком. Для одних Весов это приведет к более серьезным отношениям, для других - к расставанию. В любом случае ситуация поможет понять, чего вам действительно не хватало.

Рак

До конца сентября вас может ждать важный карьерный результат. Появится возможность приблизиться к долгосрочным целям и добиться того, над чем вы работали уже некоторое время.

Люди вокруг также будут настроены помогать. Поддержку могут предложить друзья, родственники и знакомые по работе. Главное - не отказываться от помощи и использовать появляющиеся возможности.

Рыбы

После периода неопределенности ситуация постепенно стабилизируется. Особенно заметные перемены могут произойти в финансовой сфере.

Если раньше вы тратили слишком много или упускали выгодные возможности, теперь появится шанс исправить ситуацию. Конец сентября подходит для того, чтобы навести порядок в финансах и воспользоваться новыми возможностями.

Телец

Последнее время могло казаться, что вы застряли на одном месте и никак не можете добиться желаемого результата. Однако до конца сентября ситуация начнет меняться.

Станет меньше беспокойства из-за денег и других ресурсов. Могут появиться новые финансовые возможности и предложения. Конец месяца обещает быть особенно удачным.

Дева

Последние недели могли быть довольно хаотичными - проблемы возникали как в личной жизни, так и в карьере. Но после полнолуния 26 сентября ситуация начнет улучшаться.

Полнолуние придется на ваш восьмой дом, который в астрологической традиции связывают в том числе с общими финансами и дополнительными источниками дохода. Поэтому у некоторых Дев может неожиданно улучшиться финансовая ситуация.

Проект или подработка, над которыми вы давно работали, наконец могут начать приносить результат. Главное - не бросать начатое.

Темы

ПолнолуниеГороскоп

Другие сейчас читают