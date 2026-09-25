Ужас, летящий на крыльях ночи, возвращается - Disney намерен возродить мультсериал "Черный Плащ"

Создатель оригинального сериала Тэд Стоунс также выразил воодушевление возвращением героя. "Как и любой другой поклонник оригинального шоу, я рад увидеть, как Черный Плащ снова становится опасным в совершенно новом сериале", - сказал Стоунс. По его словам, новая творческая команда значительно усилила экшен и комедийную составляющую, сохранив при этом характерную для Disney атмосферу. Стоунс сравнил Черного Плаща с героями литературной традиции - Робином Гудом, Зорро и Шерлоком Холмсом, чьи истории неоднократно переосмысливались разными авторами и в разных форматах.