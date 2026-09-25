Ужас, летящий на крыльях ночи, возвращается - Disney намерен возродить мультсериал "Черный Плащ"
Канал Disney+ запустит новый анимационный сериал о легендарной утке-супергерое. К нему присоединятся новые и знакомые герои, а среди актеров озвучки - популярные актеры Марк Хэмилл и Сет Роген.
Продолжение знаменитой франшизы, выпускавшейся в 1991—1992 годах, создают Шон Третта, известный по сериалу "Звездный путь: Пикар", и Борха Пенья Горостеги, работавший над "Потерянными и коронованными". Оба автора выступят исполнительными продюсерами. Создатель оригинального "Черного Плаща" Тэд Стоунс выступил консультантом при разработке новых приключений героя.
По сюжету Черный Плащ последние 35 лет находится в своем худшем кошмаре - альтернативном мире, где никто не слышал о его подвигах супергероя. Все меняется, когда появляется бунтующий подросток по имени Даки, который знает о героическом прошлом Дрейка Малларда.
Даки возвращает самовлюбленного борца с преступностью в мир опасных приключений. Вместе необычная пара вступает в борьбу со старыми врагами, среди которых Антиплащ и Мегавольт. Героям также предстоит вновь встретиться с союзниками - Зигзагом Маккряком и Гусеной, чтобы спасти всю Вселенную.
Главного героя Дрейка Малларда (в более известном нам переводе героя звали Кряк Лапчатый), также известного как Черный Плащ, озвучит Марк Хэмилл (исполнитель роли Люка Скайуокера). Зигзага Маккряка сыграет Сет Роген, Гусену Маллард - Лиззи Каплан, а Даки - Лилимар.
Создатель оригинального сериала Тэд Стоунс также выразил воодушевление возвращением героя. "Как и любой другой поклонник оригинального шоу, я рад увидеть, как Черный Плащ снова становится опасным в совершенно новом сериале", - сказал Стоунс. По его словам, новая творческая команда значительно усилила экшен и комедийную составляющую, сохранив при этом характерную для Disney атмосферу. Стоунс сравнил Черного Плаща с героями литературной традиции - Робином Гудом, Зорро и Шерлоком Холмсом, чьи истории неоднократно переосмысливались разными авторами и в разных форматах.
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Оригинальный сериал "Черный Плащ", который получил номинацию на премию "Эмми", насчитывал 91 эпизод. Его премьера состоялась на Disney Channel в 1991 году, после чего сериал показывали на телеканале ABC. На территории бывшего СССР мультсериал показывали по телевизору в рамках культового воскресного блока "Волшебный мир Диснея".