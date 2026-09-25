Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почуете нутром, значит, так оно и есть.
Телец
Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они - лишь игра вашего воображения. Даже если это так - зачем же их огорчать?
Близнецы
Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
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Рак
Пришло время действовать. Объяснения же стоит отложить до лучших времен. Переживать по этому поводу не стоит. Те, кто вас любит, вас поймут.
Лев
Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.
Дева
Сколь бы сильно вам ни хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, лучше вам туда не соваться. Вероятнее всего вас попросят удалиться, а это неприятно.
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Весы
Сегодня соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Сообразуйтесь только с вопросами рациональности того или иного действия, это придаст им некоторую эффективность.
Скорпион
Сегодня, взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы сротозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому.
Стрелец
Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
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Козерог
Сегодня вы будете склонны к мистицизму. Можете попробовать вызывать духов - должно получиться.
Водолей
Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не додоговориться себе в убыток.
Рыбы
Сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.