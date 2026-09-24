Электромобиль можно зарядить почти так же быстро, как заправить машину - Geely обещает 70% за 4,5 минуты

Однако это не означает, что уже в ближайшее время любой электромобиль можно будет зарядить за четыре минуты. Для достижения такой скорости необходимы и подходящий автомобиль с соответствующим аккумулятором, и чрезвычайно мощная зарядная инфраструктура. Тем не менее продемонстрированный Geely результат показывает направление, в котором развивается отрасль. Если такие системы станут широко доступными, один из главных недостатков электромобилей фактически исчезнет - автомобиль можно будет зарядить почти так же быстро, как заправить бензином.