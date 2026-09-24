Электромобиль можно зарядить почти так же быстро, как заправить машину - Geely обещает 70% за 4,5 минуты
Пока владельцы многих электромобилей по-прежнему проводят у зарядных станций десятки минут, китайский автопроизводитель Geely обещает сократить это время до нескольких минут. Новая технология компании во время испытаний позволила зарядить аккумулятор электромобиля с 10% до 70% всего за четыре с половиной минуты.
В основе новой системы - аккумулятор, рассчитанный на сверхбыструю зарядку, и зарядная станция, максимальная мощность которой достигает впечатляющих 2,25 мегаватта, или 2250 киловатт. Geely утверждает, что зарядить аккумулятор с 10% до 97% можно за 8 минут 40 секунд. Таких результатов удалось достичь в реальных испытаниях автомобилей Lynk & Co 10 и Zeekr 001.
Однако столь огромная мощность зарядки создает другую проблему - нагрев. Чтобы аккумулятор и система зарядки не перегревались, Geely использует жидкостное охлаждение и систему контроля температуры на основе искусственного интеллекта. Производитель утверждает, что во время сверхбыстрой зарядки средняя температура аккумулятора удерживается примерно на уровне 55 градусов, а максимальная не превышает 65 градусов. Также разработана технология, призванная уменьшить износ аккумулятора, вызванный быстрой зарядкой.
С этой технологией Geely включается во все более острую борьбу китайских автопроизводителей за звание производителя электромобилей с самой быстрой зарядкой. Один из главных конкурентов - BYD, которая в этом году представила систему быстрой зарядки мощностью 1,5 мегаватта. Максимальная мощность новой зарядной станции Geely примерно на 50% выше. В Китае автопроизводители сейчас конкурируют не только по цене и запасу хода, но и по скорости зарядки и набору интеллектуальных технологий.
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Однако это не означает, что уже в ближайшее время любой электромобиль можно будет зарядить за четыре минуты. Для достижения такой скорости необходимы и подходящий автомобиль с соответствующим аккумулятором, и чрезвычайно мощная зарядная инфраструктура. Тем не менее продемонстрированный Geely результат показывает направление, в котором развивается отрасль. Если такие системы станут широко доступными, один из главных недостатков электромобилей фактически исчезнет - автомобиль можно будет зарядить почти так же быстро, как заправить бензином.
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