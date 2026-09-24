Спустя более 100 лет Bentley делает исторический шаг - представляет свой первый электромобиль
Британский производитель роскошных автомобилей Bentley сделал исторический шаг, представив свой первый полностью электрический автомобиль. Новый Torcal - это внедорожник, с помощью которого производитель надеется доказать, что переход на электричество не означает отказа от характерного для Bentley дизайна и ощущений от вождения.
Torcal создан так, чтобы с первого взгляда его можно было узнать как представителя семейства Bentley. В нем сохранились несколько традиционных элементов дизайна бренда, в том числе детали передней части, напоминающие классическую решетку радиатора, хотя электромобилю она больше не нужна для охлаждения двигателя. Глава компании Франк-Штеффен Валлизер подчеркивает, что главной целью было сначала создать Bentley и только потом - электромобиль.
Производитель также постарался сохранить ощущения, которые обычно ассоциируются с мощным двигателем внутреннего сгорания. Поскольку электромотор работает гораздо тише, Torcal получил специально разработанное звуковое сопровождение, имитирующее работу двигателя V8. При создании звука использовались записи оркестровых литавр и других ударных, ритм которых становится интенсивнее по мере ускорения автомобиля.
Стартовая цена новой модели в Великобритании составит 173 000 фунтов стерлингов, или около 200 000 евро. Хотя сумма впечатляет, Torcal займет нижнюю ценовую позицию в модельном ряду Bentley. Компания надеется, что это поможет привлечь новых и более молодых клиентов. На одном заряде автомобиль сможет проехать до 600 километров.
При этом Bentley движется в направлении электромобилей более осторожно, чем планировала ранее. Компания изначально рассчитывала полностью перейти на электромобили к 2030 году, однако позже отказалась от этой цели, признав, что клиенты не готовы к столь быстрым изменениям. Сейчас производитель даже не подтверждает, когда появится следующая полностью электрическая модель.
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В производство Torcal на своем заводе в Англии Bentley инвестировала 350 миллионов фунтов стерлингов. Продажи электромобиля планируется начать в 2027 году.
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