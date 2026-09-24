Спустя более 100 лет Bentley делает исторический шаг - представляет свой первый электромобиль

Torcal создан так, чтобы с первого взгляда его можно было узнать как представителя семейства Bentley. В нем сохранились несколько традиционных элементов дизайна бренда, в том числе детали передней части, напоминающие классическую решетку радиатора, хотя электромобилю она больше не нужна для охлаждения двигателя. Глава компании Франк-Штеффен Валлизер подчеркивает, что главной целью было сначала создать Bentley и только потом - электромобиль.