Почему вас тянет к определенным цветам в интерьере? Объясняет арт-терапевт

"Выбор цветов в доме может отражать наши потребности или то, как мы хотим себя чувствовать в конкретный момент. Один и тот же цвет может вызывать у разных людей совершенно разные чувства, поэтому цвет не бывает "правильным" или "неправильным" – его значение индивидуально", – говорит арт-терапевт Илзе Плуме.