Почему вас тянет к определенным цветам в интерьере? Объясняет арт-терапевт
От успокаивающих нейтральных тонов до эффектных темных стен и ярких акцентов – выбор цвета в нашем доме может рассказать о нас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Арт-терапевт объяснит, почему выбранные нами цвета могут отражать наши ощущения и даже то, что мы ищем на определенном этапе жизни, а дизайнер интерьеров посоветует, как использовать цвет, чтобы придать дому более личностный характер.
Цвета, которые интуитивно привлекают нас, могут отражать нашу внутреннюю потребность в создании среды, которая успокаивает, заряжает энергией, стабилизирует или вдохновляет нас. В то же время наша реакция на цвета глубоко индивидуальна и может быть связана с нашим опытом, темпераментом, культурными традициями и нынешним эмоциональным состоянием.
"Выбор цветов в доме может отражать наши потребности или то, как мы хотим себя чувствовать в конкретный момент. Один и тот же цвет может вызывать у разных людей совершенно разные чувства, поэтому цвет не бывает "правильным" или "неправильным" – его значение индивидуально", – говорит арт-терапевт Илзе Плуме.
Могут ли окружающие цвета влиять на наше самочувствие?
"В арт-терапии цвета никогда не интерпретируются как универсальные символы. Их значение зависит от личного опыта и ассоциаций людей, хотя часто наблюдаются закономерности. Люди могут интуитивно выбирать цвета, которые поддерживают их текущие потребности, создают желаемую атмосферу или просто соответствуют ощущениям момента", – говорит Плуме.
Цвета могут быть невербальным инструментом саморегуляции. По словам арт-терапевта, они могут помочь снять напряжение, создать ощущение структурированности, стимулировать творчество, восстановить энергию или мотивировать.
"Цвета – отличный способ сделать интерьер более индивидуальным. Не обязательно преобразовывать всю комнату сразу – начните с небольших деталей и постепенно улучшайте интерьер. Выберите доминирующий цвет, который вам нравится, и дополните его акцентами, но не используйте слишком много разных цветов, так как результат может выглядеть хаотично", – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Какие ощущения чаще вызывают разные цвета?
Оранжевый – витальность и тепло. Этот цвет часто ассоциируется с энергией, движением и оживленной атмосферой, хотя некоторым он может показаться слишком интенсивным.
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Зеленый – безопасность и обновление. Зеленый цвет может ассоциироваться с миром, балансом и стабильностью. Более темные оттенки могут указывать на структуру, а более светлые – вызывать надежду и новые начинания.
Бордовый – глубина и корни. Бордовый может ассоциироваться со зрелостью, трансформацией и устойчивостью. В Латвии он также интуитивно вызывает ассоциации с принадлежностью, традициями и корнями.
Синий – мир и ясность. Синий цвет ассоциируется с миром, простором и ясностью ума, хотя некоторым он может показаться холодным или отстраненным.
Розовый – мягкость и забота о себе. Розовый цвет может ассоциироваться с мягкостью, безопасностью и заботой о себе, а более темные оттенки вызывают ностальгию и гармонию.
Как добавить цвета в свой дом
Аксессуары, подушки, постельное белье, шторы, растения и яркие вазы могут добавить индивидуальности пространству, и даже решения для хранения вещей могут стать частью цветовой гаммы, а не оставаться нейтральными. Контрастные цвета в жилых зонах могут создавать более смелый общий вид, в то время как более согласованные тона в спальне способствуют созданию спокойной атмосферы.
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Тем, кто предпочитает темные тона, не стоит бояться их использовать. "Темные стены могут сделать натуральные материалы более теплыми и помочь произведениям искусства выделиться. И не обязательно красить всю комнату в темный цвет – сочетание темных и светлых стен поможет уравновесить пространство и позволит естественному свету отражаться от более светлых поверхностей", – добавляет Римкус.