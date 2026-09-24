Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правило бритвы Оккама "Не стоит приумножать сущности сверх необходимости".
Телец
Сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы - единственный человек, который может привести все в относительный порядок, и расслабляться сейчас явно не время.
Близнецы
Сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.
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Рак
Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
Лев
Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам лично. Можно же хоть раз в году позволить себе поозорничать всласть.
Дева
Извечная борьба меж здравым смыслом движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
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Весы
Сегодня вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хватиться за все подряд, бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное.
Скорпион
Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.
Стрелец
Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
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Козерог
Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание (дали) может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.
Водолей
Сегодня вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки - тщательно сохраненная и впоследствии обработанная, эта информация здорово облегчит вам жизнь.
Рыбы
Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски - что ни делается, все к лучшему.