3 знака зодиака, которые снова почувствуют себя счастливыми
Уже в четверг, 24 сентября, у трех знаков зодиака может начаться эмоциональный перелом: то, что долго не давало им почувствовать себя счастливыми, постепенно останется в прошлом. Астрологи считают, что этот день поможет им отпустить старые переживания.
Рак
Внезапно грусть, которую вы слишком долго носили в себе, перестает казаться достаточно важной, чтобы продолжать за нее держаться. Рак, это важное осознание станет началом гораздо более счастливого периода.
Когда в четверг Солнце в Весах образует квадрат с Лилит, вы начнете больше размышлять о прошлом. Вы оглянетесь на то, что пошло не так, и поймете: как бы ни складывались обстоятельства, все это уже осталось далеко позади. Да, в вашей жизни были трудности и разочарования, но теперь они больше не имеют прежнего значения.
Энергия Лилит поможет вам преодолеть этот период и оставить прошлое в прошлом. Возможно, вам понадобилось немало времени, но теперь грусть больше не должна занимать важное место в вашей жизни. Пришло время снова почувствовать себя счастливыми.
Дева
Когда в четверг Солнце в Весах образует квадрат с Лилит, вы наконец поймете, что больше не обязаны носить с собой груз грусти. На самом деле вы уже не чувствуете себя по-настоящему несчастными. Так зачем продолжать вести себя так, будто это по-прежнему так?
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Дева, именно здесь происходит важная перемена. Сначала вам действительно казалось, что у вас есть причины сохранять грусть и возвращаться к негативным мыслям. Но со временем все изменилось. Вы сами изменились и стали сильнее.
Теперь осталось сделать последний шаг - оставить грусть в прошлом.
В этот день вы почувствуете, что окружающий мир снова кажется безопасным и наполненным хорошими моментами. Нет необходимости продолжать концентрироваться на негативе или сохранять переживания, которые уже потеряли смысл. Пришло время позволить себе радость.
Стрелец
Грусть начнет уходить, потому что вы научитесь относиться к некоторым вещам более отстраненно. Стрелец, вы постепенно понимаете, что не можете контролировать абсолютно все происходящее в вашей жизни и некоторые обстоятельства придется просто принять.
Когда вы признаете, что определенные вещи не могут происходить именно так, как вам хотелось бы, вам станет проще обрести внутреннее спокойствие и радость. Грусть превращается в груз, который можно либо продолжать нести, либо отпустить.
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И вы выберете второй вариант.
Вы готовы снова почувствовать себя счастливыми, а для этого необходимо отпустить печаль, которую вы слишком долго носили в себе.
Квадрат Солнца и Лилит поможет вам сделать это. Он напоминает о том, что невозможно контролировать все, что происходит вокруг, но можно изменить свое отношение к происходящему. Многие переживания, которые вы продолжаете носить с собой, уже относятся к прошлому. Если посмотреть на них спокойно, станет понятно, что они больше не определяют вашу жизнь.
Оставьте их позади и позвольте себе снова почувствовать радость.