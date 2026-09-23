3 знака зодиака, которые снова почувствуют себя счастливыми

Когда в четверг Солнце в Весах образует квадрат с Лилит, вы начнете больше размышлять о прошлом. Вы оглянетесь на то, что пошло не так, и поймете: как бы ни складывались обстоятельства, все это уже осталось далеко позади. Да, в вашей жизни были трудности и разочарования, но теперь они больше не имеют прежнего значения.