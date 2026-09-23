Где погулять осенью в Латвии: три маршрута с морскими видами и лесными тропами

Осенью погода в Латвии может меняться очень быстро. Герда советует одеваться слоями, которые можно сочетать в зависимости от условий, и быть готовыми как к дождю, так и к ветру. Во время ходьбы тело согревается, но на остановках может быстро остыть. Возможность снять или добавить слой одежды поможет чувствовать себя комфортно на протяжении всего маршрута.