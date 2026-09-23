Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов, и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.
Телец
Не разбрасывайтесь деньгами и энергией, сегодня и тому, и другому найдется верное применение. Постарайтесь не затевать ничего, что вы не смогли бы довести до конца сегодня же.
Близнецы
Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.
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Рак
Сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Остается лишь надеяться, что, если не в одежде, так хоть в настроении, вы предпочтете светлые тона.
Лев
Сегодня вам не подойдет ни один из стандартного набора действий в данной конкретной ситуации. Придется выдумывать что-то новое.
Дева
Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте детективчик.
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Весы
Если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно себя самого. Иных препятствий быть не должно.
Скорпион
Сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной не казалась проблема.
Стрелец
Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.
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Козерог
Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые - станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.
Водолей
Расслабьтесь, и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже, так зачем же повышать энтропию Вселенной, пытаясь что-то изменить?
Рыбы
Сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном ничегонеделании.