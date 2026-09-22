Фильм "Уля" стал самым популярным в Латвии, показав лучший старт за последние годы
В минувшие выходные художественный фильм Виестура Кайриша "Уля" стал самым просматриваемым фильмом в Латвии.
За первые дни проката и на специальных показах в латвийских кинотеатрах, многие из которых были распроданы, картину уже посмотрели 22 817 зрителей. Это лучший старт латвийского фильма за последние годы. Первая неделя проката также сопровождалась особенно теплой реакцией публики - зрители активно делились впечатлениями и положительно оценивали увиденное. В последний раз больше зрителей в первые выходные собрала историческая драма "Dvēseļu putenis" ("Души в снежном вихре") в 2019 году - 25 394 человека.
"Уля" вышла в латвийский прокат 16 сентября. Еще до этого фильм привлек международное внимание благодаря мировой премьере в конкурсной программе Un Certain Regard Каннского кинофестиваля.
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"Я тронут до глубины души. Такой успех возможен только благодаря выдающейся личности Ульяны Семеновой. Мы надеемся, что зрители продолжат приходить в кино и нам удастся достичь рекордов, достойных Ули", - прокомментировал режиссер Виестурс Кайришс.
Одновременно с выходом фильма в кинотеатрах Латвии в нескольких городах прошли специальные показы с участием творческой команды. Зрители могли лично встретиться с режиссером Виестурсом Кайришем, продюсером Гунтисом Тректерисом и другими создателями картины, а также узнать больше о работе над фильмом и его закулисье. Специальные показы состоялись в Риге, Цесисе, Валмиере, Резекне, Виляны и Даугавпилсе.
"У меня не было ни малейших сомнений, что латвийский зритель оценит в том числе художественно сильное и смелое кино. Поэтому я искренне рад за Карлиса, Виестурса и всех остальных коллег, которые вместе с нами создавали этот фильм. Такая оценка зрителей - прекрасное подтверждение того, что смелые истории и качественное кино способны заинтересовать очень широкую аудиторию", - заявил продюсер Гунтис Тректерис.
В центре фильма - история жизни легендарной латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой, выдающийся талант которой привел ее на вершины мирового баскетбола. Одновременно "Уля" рассказывает и гораздо более личную историю - об идентичности, одиночестве, принадлежности, теле и стремлении человека найти свое место в мире.
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Важную роль в создании фильма сыграл актер Карлис Арнолдс Авотс. Он не только стал одним из авторов сценария и исполнителем главной роли, но и выступил соавтором самой идеи проекта. Его участие охватило несколько этапов - от первоначального замысла и работы над сценарием до воплощения истории на экране.
Сейчас "Улю" можно посмотреть в кинотеатрах и других местах кинопоказа по всей Латвии. В Риге фильм идет в Apollo Kino, Forum Cinemas, Splendid Palace, Kino Bize, Cinamon и K Suns, а также демонстрируется в Валмиере, Цесисе, Резекне, Даугавпилсе, Сигулде, Смилтене, Кулдиге, Талси, Огре, Бауске, Елгаве, Айзкраукле, Юрмале, Мадоне и Тукумсе. Билеты можно приобрести на сайтах соответствующих кинотеатров.
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