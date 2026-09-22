Фильм "Уля" стал самым популярным в Латвии, показав лучший старт за последние годы

"У меня не было ни малейших сомнений, что латвийский зритель оценит в том числе художественно сильное и смелое кино. Поэтому я искренне рад за Карлиса, Виестурса и всех остальных коллег, которые вместе с нами создавали этот фильм. Такая оценка зрителей - прекрасное подтверждение того, что смелые истории и качественное кино способны заинтересовать очень широкую аудиторию", - заявил продюсер Гунтис Тректерис.