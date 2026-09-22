Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
Телец
Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.
Близнецы
Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ "да" либо "нет". Как бы вы не ответили сегодня, назавтра вам наверняка захочется сменить мнение.
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Рак
Сегодня вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразится на ваших с кем-то отношениях.
Лев
Сегодня все силы стоит отдать новым начинаниям, старые дела пусть завершают другие. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным, работа не волк - в лес не убежит.
Дева
Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.
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Весы
Поддайтесь велению обстоятельств, плывите по течению. Все сложится так, как и должно быть, и вашей помощи при этом не понадобится.
Скорпион
Ваша звезда разгорается все сильней, освещая путь и вам и, заодно, окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина.
Стрелец
Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.
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Козерог
Сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально холоднокровным.
Водолей
Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется - заручитесь помощью друзей.
Рыбы
Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.