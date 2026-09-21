3 знака зодиака могут выдохнуть - их финансовые проблемы начинают уходить
Кажется, финансовая полоса невезения подходит к концу. 22 сентября три знака зодиака смогут перестать зацикливаться на нехватке денег и почувствовать больше уверенности в своем будущем.
Рак
Финансовые проблемы наконец перестают влиять на вас, Рак. Вы решили больше не позволять этой теме управлять вашей жизнью. В теории это звучит хорошо, но действительно ли такое возможно? Во время ретроградного Хирона - вполне.
Вы начали замечать, что тратите слишком много времени и энергии на переживания из-за своего финансового положения. Честно говоря, вы от этого устали. Такой стресс вполне понятен, но он не приносит вам никакой пользы.
Поэтому во вторник вы решаете освободиться от финансовых тревог. Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, чего вам не хватает, вы выбираете позитивный настрой и начинаете верить, что заслуживаете достатка. Вселенная хорошо реагирует на такое мышление. Восприятие действительно имеет большое значение.
Лев
Вы потратили слишком много времени на мысли о деньгах, Лев. Вы постоянно переживаете, что их слишком мало или что очередная выплата не поступит вовремя. И вас можно понять: сейчас все стоит дорого, а без денег не обойтись.
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Но во вторник ретроградный Хирон помогает вам посмотреть на себя со стороны. Вы можете увидеть, как ведете себя, когда дело касается денег, и вам не нравится то, что вы замечаете.
К счастью, вы не из тех, кто готов мириться с тем, что ему не нравится. Вы умны и смелы, поэтому берете ситуацию в свои руки и решаете что-то изменить. Вы больше не хотите жить в постоянных переживаниях из-за такой вещи, как деньги. И точка.
Козерог
Вот что происходит в ваших отношениях с деньгами: вы умеете их зарабатывать, но при этом постоянно боитесь, что они каким-то образом исчезнут. Деньги находятся в постоянном движении - они приходят и уходят. Такова их природа.
Ретроградный Хирон помогает вам изменить отношение к своим финансам и посмотреть на ситуацию более позитивно. Вместо мышления в духе нехватки, когда вы постоянно переживаете, что денег не хватит, вы постепенно переходите к ощущению достатка. И это действительно многое меняет.
Теперь вы понимаете, что никогда не останетесь без денег, главным образом потому, что сами этого не допустите. Вы сами себе опора и можете доверять себе, зная, что всегда найдете выход.
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Ваш знак находится под управлением Сатурна - планеты структуры и дисциплины. Это делает вас трудолюбивым и амбициозным человеком. Иными словами, вы не сдадитесь без борьбы.