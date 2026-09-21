Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.
Телец
Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно: когда вы захотите уйти, вам не дадут.
Близнецы
Сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться не лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.
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Рак
Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
Лев
Сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
Дева
Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
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Весы
Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше.
Скорпион
Сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте нынче крупных покупок - есть риск, что они окажутся неудачны.
Стрелец
Сегодня терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
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Козерог
Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
Водолей
У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, т.е. до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.
Рыбы
Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию и причиной ваших страданий скорее всего окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать - это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.