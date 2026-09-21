7 сериалов для тех, кому надоели супергерои, маньяки и конец света
Собрали семь сериалов без супергероев, апокалипсиса и бесконечных расследований - смешных, теплых, местами грустных и достаточно разных, чтобы выбрать что-то под настроение.
"Кто-то где-то" (Somebody Somewhere) - 2022, США
Небольшой американский город, взрослая женщина по имени Сэм и ощущение, что жизнь почему-то прошла немного мимо нее. После смерти сестры она возвращается в родной Канзас и постепенно пытается понять, что делать дальше.
Звучит как тяжелая драма, но на деле "Кто-то где-то" - очень живой и местами невероятно смешной сериал. Здесь практически нет сюжетных крючков в привычном смысле. Главная интрига состоит в том, сможет ли человек снова почувствовать себя своим среди других людей.
Сериал особенно хорош тем, что его герои выглядят не как телевизионные персонажи, а как люди, которых вполне можно встретить в магазине или соседнем доме. Никакой глянцевой жизни, зато много отличного юмора и очень точных наблюдений.
"Медведь" (The Bear) - 2022, США
Кармен Берзатто - молодой шеф-повар, работавший в мире высокой кухни. После смерти брата он возвращается в Чикаго и берет на себя семейную забегаловку с итальянскими сэндвичами.
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Формально это сериал о ресторане, но еда здесь лишь фон для истории о семье, работе, амбициях и людях, которые постоянно находятся на грани нервного срыва.
"Медведь" умеет за несколько минут перейти от почти комедийного хаоса на кухне к очень личной драме. При этом некоторые серии устроены почти как отдельные короткометражные фильмы.
"Не с первой попытки" (Trying) - 2020, Великобритания
Никки и Джейсон хотят ребенка, но узнают, что естественным путем стать родителями не смогут. Тогда они решают пройти непростой процесс усыновления.
Из такой темы легко было сделать сентиментальную драму, однако британский Trying идет другим путем. Это прежде всего комедия о двух совершенно обычных людях, которые не очень понимают, что делают, но очень стараются.
Сериал легкий, теплый и не приторный. Здесь много неловких семейных встреч, странных друзей, бытовых катастроф и британского юмора.
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"Дарреллы" (The Durrells) - 2016, Великобритания
Англия, 1930-е годы. Вдова Луиза Даррелл понимает, что денег почти не осталось, дети постепенно сводят ее с ума, а британская погода оптимизма не добавляет. Тогда она принимает довольно радикальное решение - забирает всю семью и переезжает на греческий остров Корфу.
На новом месте их ждут старый дом, море, эксцентричные соседи, животные, которых младший сын постоянно приносит домой, и совершенно другая жизнь.
"Дарреллы" - редкий сериал, который действительно можно назвать уютным. Здесь красивые пейзажи, семейный хаос, легкий юмор и персонажи, рядом с которыми хочется провести еще одну серию. И дополнительный плюс - после просмотра очень сложно не начать искать билеты в Грецию.
"Псы резервации" (Reservation Dogs) - 2021, США
Четверо подростков живут в индейской резервации в Оклахоме и мечтают накопить деньги, чтобы уехать в Калифорнию. Для этого они берутся за любые сомнительные способы заработка, ссорятся с другой подростковой компанией и постоянно попадают в абсурдные ситуации. Но постепенно становится понятно, что это вовсе не очередная подростковая комедия.
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"Псы резервации" одновременно рассказывают о дружбе, взрослении, утрате и жизни небольшого сообщества. Сериал умеет быть очень смешным в одной сцене и неожиданно серьезным в следующей.
Особенно приятно, что он совсем не похож на большинство американских сериалов - и героями, и средой, и самим ритмом истории.
"Капли Бога" (Drops of God) - 2023, Франция, Япония, США
После смерти знаменитого эксперта по винам его дочь Камилла узнает, что огромное наследство достанется ей только при одном условии. Она должна победить в сложном соревновании Иссэя Томине - ученика ее отца, которого тот фактически считал своим духовным наследником.
На первый взгляд кажется, что перед нами сериал исключительно для людей, которые способны полчаса обсуждать оттенки бургундского. Но на самом деле знания о вине здесь совершенно не обязательны.
"Капли Бога" превращают дегустацию в почти детективную интеллектуальную игру, но без убийств и преступлений. Заодно это история о сложных отношениях с родителями, наследстве и попытке понять, кем ты являешься без чужих ожиданий.
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"Искатели сокровищ" (Detectorists) - 2014, Великобритания
Энди и Лэнс живут в английской провинции и свободное время проводят с металлоискателями, надеясь однажды найти настоящее сокровище. Вот, собственно, почти и весь сюжет. Но именно из этой простоты получился один из самых обаятельных британских сериалов последних лет. Герои ходят по полям, спорят о металлоискателях, обсуждают отношения, пьют чай и мечтают обнаружить что-нибудь действительно важное.