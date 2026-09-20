Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание, в самом деле, обидно будет, если они пропадут даром.
Телец
Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви и/или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность, все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто.
Близнецы
Телефон - великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам и т.д. и т.п., не отрываясь от уютного кресла/дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить?
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Рак
Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах, это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.
Лев
Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации нелишней окажется помощь третьего лица.
Дева
Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Сегодня вы будете несколько эгоистичны, ну да это только к лучшему.
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Весы
Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
Скорпион
Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
Стрелец
Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете, или вас просто посвятят в нее насильственным образом - зависит от обстоятельств.
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Козерог
Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.
Водолей
Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но, поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу, это никому не нужно, а вам вредно.
Рыбы
Сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.