ФОТО: Домская площадь пела и танцевала до ночи - как Рига проводила лето на фестивале Atvasara

Уже с утра было понятно, что обычной прогулкой по Домской площади в этот день дело не ограничится. Перед сценой постепенно собирались зрители, рядом работали палатки с едой и напитками, торговали изделиями местных мастеров, а самые маленькие посетители быстро заняли пространство с играми и развлечениями.