Фестиваль Atvasara и праздник улицы Алдару (2026)
19 сентября в Старой Риге прошли два масштабных мероприятия.
ФОТО: Домская площадь пела и танцевала до ночи - как Рига проводила лето на фестивале Atvasara
В субботу на Домской площади весь день было многолюдно - здесь проходил фестиваль Atvasara. Для гостей подготовили концерты, еду, развлечения для детей и другие активности, а завершился вечер выступлением Bermudu Divstūris. Otkrito побывал на фестивале еще в первой половине дня и снял, как все начиналось.
Уже с утра было понятно, что обычной прогулкой по Домской площади в этот день дело не ограничится. Перед сценой постепенно собирались зрители, рядом работали палатки с едой и напитками, торговали изделиями местных мастеров, а самые маленькие посетители быстро заняли пространство с играми и развлечениями.
Пахло жареным мясом, выпечкой и уличной едой, у прилавков то и дело появлялись очереди, а музыка с главной сцены была слышна еще на подходе к площади. В общей сложности организаторы обещали около 20 точек питания, а торговля вышла и за пределы самой Домской площади.
Otkrito приехал на Atvasara в первой половине дня, когда фестиваль еще только набирал обороты. В это время большая часть программы была рассчитана на семьи с детьми. На сцену выходили Dzeguzīte, Bitīt’ Matos вместе с танцевальным коллективом Dzīpars, прошел перформанс современного танца LE++, работал детский диджей.
Рядом дети запускали мыльные пузыри, рисовали, участвовали в мастерских, разукрашивали лица и осваивали надувные аттракционы. Отдельное внимание неизменно привлекала техника оперативных служб. На фестиваль приехали представители скорой помощи, пожарно-спасательной службы, Государственной и Рижской муниципальной полиции. У машин постоянно крутились дети, которым разрешали заглянуть внутрь и поближе рассмотреть то, что обычно видишь только на улице во время настоящих вызовов.
Видеорепортаж Otkrito с утренней части фестиваля:
После семейной программы фестиваль постепенно стал превращаться уже в большой концерт. На сцене в течение дня выступили Apvedceļš, Ольга Раецка, BŪŪ, ODS и MUUD, а паузы между концертами заполняли диджей-сеты.
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Чем ближе становился вечер, тем больше людей собиралось у сцены, многие также веселились на проходившем неподалеку празднике улицы Алдару. Там тоже звучала музыка, работали бары, проходили выступления и Silent Disco, поэтому поток людей между двумя мероприятиями практически не прекращался.
Главный наплыв публики пришелся на поздний вечер. Финальную точку в концертной программе поставили Bermudu Divstūris, вышедшие на сцену около 22:00. Перед сценой танцевали, подпевали знакомым песням, снимали происходящее на телефоны, а сама Домская площадь превратилась в большой танцпол.