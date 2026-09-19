3 знака зодиака, которые окажутся в потоке удачи и благоприятных обстоятельств
Во время директного Меркурия особенно заметно, насколько быстро начинают происходить перемены. Меркурий - самая быстрая планета, и в это воскресенье это особенно ощущается. Обычно мы не рассчитываем, что удача может прийти буквально за одну ночь. Но сейчас именно это и происходит. Благоприятные события начинают разворачиваться очень быстро, и долго ждать не придется.
Рак
Рак, в последнее время вы словно работали на последних запасах энергии. Наверняка были моменты, когда казалось, что вы вот-вот выгорите. Но именно тогда, когда силы практически заканчиваются, на помощь приходит директный Меркурий. Этот позитивный период возвращает энергию и улучшает настроение.
Возможно, вам просто была необходима возможность снова почувствовать себя собой. Периоды усталости случаются со всеми, но они не должны длиться вечно. Если обстоятельства неожиданно складываются в вашу пользу, не стоит отказываться от этой возможности.
Именно сейчас ситуация начинает меняться. Директный Меркурий показывает, что вы ничего не потеряли. Ваши силы не безграничны, но они и не исчерпаны. У вас все получится, а удача окажется на вашей стороне.
Весы
Весы, во время директного Меркурия обстоятельства начинают складываться для вас гораздо благоприятнее, и вы почувствуете это с самого утра. Это может быть одно из тех утр, когда, едва открыв глаза, вы понимаете: сегодня будет хороший день.
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В этот период мысли очень быстро превращаются в действия и события. Вы начинаете понимать, что многое действительно зависит от настроя, потому что в воскресенье ваши мысли будут ясными и позитивными. И это способно многое изменить.
Именно ваше внутреннее состояние помогает привлечь удачу. Вы можете почувствовать, что 20 сентября станет началом целой череды хороших дней, если сами решите двигаться в этом направлении. Используйте этот настрой себе во благо.
Водолей
Водолей, похоже, ваше отношение к будущему резко меняется. Вы почти потеряли надежду, но во время директного Меркурия появляется ощущение, что в вашей жизни вот-вот произойдет что-то хорошее.
Возможно, вы уже собирались отказаться от какой-то мечты или отодвинуть свои цели на второй план. Вы не видели заметного прогресса и постепенно начинали разочаровываться. Но затем ситуация резко меняется, и события начинают развиваться гораздо быстрее.
Уже в понедельник вы можете заметить возможность улучшить свою жизнь. Ваши дела не просто начинают налаживаться - происходящее вновь вдохновляет вас. Впереди появляется немало поводов для оптимизма. Воспользуйтесь этой энергией и начинайте действовать.