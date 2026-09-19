Твидовый велопробег в 2026 году
19 сентября на улицах Риги можно было встретить велосипедистов, которых легко принять за героев старых фотографий. Шляпы, жилеты, клетчатые костюмы, ...
Ретро-велосипеды и наряды из прошлого - яркие кадры Твидового велопробега в Риге
В субботу, 19 сентября, на улицах Риги можно было встретить велосипедистов, которых легко принять за героев старых фотографий. Шляпы, жилеты, клетчатые костюмы, длинные платья, перчатки и велосипеды самых разных эпох - в городе состоялся традиционный Твидовый велопробег, приуроченный к Европейской неделе мобильности.
Участники начали собираться у Ботанического сада Латвийского университета еще днем. Кто-то приехал на действительно старом велосипеде, кто-то выбрал современную модель, но компенсировал это тщательно продуманным образом. Среди участников были и взрослые, и дети, а одним из самых ярких транспортных средств стал велосипед с огромным передним колесом в стиле XIX века.
Организаторы заранее подчеркивали, что строгих требований к самому велосипеду нет. Главное - желание участвовать, а ретро-образ мог охватывать практически любую эпоху: от нарядов XIX века до моды 1970-х годов. Участие в заезде было бесплатным.
Через центр Риги - обратно в Пардаугаву
Парадный заезд стартовал в 16:00 от входа в Ботанический сад на улице Яня Штейнхауэра, 2. Дальше колонна отправилась по Юрмалас гатве, улице Дурбес и набережной Намейя, пересекла Вантовый мост и проехала через центр столицы. Маршрут проходил по улице Кришьяня Валдемара, Элизабетес, бульвару Бривибас, мимо площади у памятника Свободы, через Старую Ригу и Ратушную площадь.
После этого велосипедисты пересекли Каменный мост и вновь направились в Пардаугаву - через бульвар Узварас, улицы Бариню, Нометню, Лапу и Мелнсила. Финиш был запланирован примерно на 17:00 в Калнциемском квартале. Там участников ждали празднование, музыкальная программа и награждение обладателей самых ярких образов.
Многие подошли к подготовке серьезно: одни ограничились классическим пиджаком и кепкой, другие собрали полноценные образы с винтажными платьями, шляпками, брошами и аксессуарами. Не забыли и о велосипедах - корзины украшали цветами, а рядом с привычными моделями ехали восстановленные старинные велосипеды.
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Зачем в Риге устраивают Твидовый велопробег
Твидовый заезд уже стал традиционным событием в рижской велокультуре. Его организует Латвийский клуб старинных велосипедов в сотрудничестве с Рижским самоуправлением. Одна из целей мероприятия - напомнить, что велосипед может быть не только спортивным инвентарем, но и полноценным средством передвижения по городу.
В этом году заезд проходит в рамках Европейской недели мобильности, которая длится с 16 по 22 сентября. Ее задача - поощрять жителей чаще выбирать способы передвижения, более благоприятные для окружающей среды и здоровья. В программу Риги в эти дни вошли велозаезды, занятия в городских районах, пешеходные улицы и другие мероприятия, посвященные активной мобильности.