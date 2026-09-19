Ретро-велосипеды и наряды из прошлого - яркие кадры Твидового велопробега в Риге

В этом году заезд проходит в рамках Европейской недели мобильности, которая длится с 16 по 22 сентября. Ее задача - поощрять жителей чаще выбирать способы передвижения, более благоприятные для окружающей среды и здоровья. В программу Риги в эти дни вошли велозаезды, занятия в городских районах, пешеходные улицы и другие мероприятия, посвященные активной мобильности.