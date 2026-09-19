ФОТО: от скландраусисов до домашних колбас - чем угощали на празднике урожая в Риге

Между торговыми рядами ходили семьи с детьми, у столов собирались покупатели. Кто-то тянулся за кусочком на пробу, кто-то рассматривал ассортимент, а продавцы показывали продукцию и беседовали с гостями. Здесь было удобно выбирать без спешки: посмотреть, попробовать, расспросить и только потом решить, что взять домой.