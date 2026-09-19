Праздник урожая регионов Латвии 2026
За одним прилавком нарезали угощение, у другого выбирали сыр, а за большим кулинарным столом дети в белых фартуках осваивали поварские ...
ФОТО: от скландраусисов до домашних колбас - чем угощали на празднике урожая в Риге
За одним прилавком нарезали угощение, у другого выбирали сыр, а за большим кулинарным столом дети в белых фартуках осваивали поварские премудрости. В субботу, 19 сентября, в рижском Hanzas perons прошел праздник урожая Novadu ražas svētki. За вкусами латвийских регионов в этот день можно было отправиться, не выезжая из столицы.
Организаторы заявили участие более 50 местных производителей продуктов питания и представителей общепита со всей Латвии. Вход на праздник был бесплатным, а знакомство с продукцией не ограничивалось покупками: гости могли пробовать угощения и общаться с теми, кто их приготовил.
Сыры выбирали, копчености пробовали, у прилавков задерживались
На столах лежали целые головки сыра и разрезанные половинки с травами и другими добавками. Рядом высились буханки хлеба с темной корочкой, в плетеных корзинах рядами были уложены колбасы, на деревянных досках красовалась небольшая открытая выпечка с разными начинками. Отдельное место занимали оранжевые скландраусисы, а за мясным прилавком покупателей встречала забавная фигурка черного поросенка.
Между торговыми рядами ходили семьи с детьми, у столов собирались покупатели. Кто-то тянулся за кусочком на пробу, кто-то рассматривал ассортимент, а продавцы показывали продукцию и беседовали с гостями. Здесь было удобно выбирать без спешки: посмотреть, попробовать, расспросить и только потом решить, что взять домой.
Осеннее настроение поддерживали простые детали: тыквы, корзины, деревянные ящики, пестрые тканые скатерти. В оформлении нашлось место даже старому колесу телеги и мешку с надписью Novada Garša.
Дети готовили сами, а на улице угощали из большого котла
Уличная часть праздника привлекала настоящим огнем: над горящими дровами стоял большой черный котел. Хозяйка в ярком наряде и платке раздавала гостям порции горячего угощения. Рядом можно было остановиться за высоким столиком и поесть.
Читайте продолжение после рекламы
Внутри тем временем шла своя работа. На кулинарном мастер-классе дети окружили повара: перед ними стояли металлические миски, кувшины и кухонная техника, лежали подготовленные продукты. Младшим участникам помогали отмерять и добавлять ингредиенты, старшие брались за задания самостоятельно. Взрослые снимали происходящее на телефоны, пока юные кулинары сосредоточенно возились за столом.
Программа праздника также включала живую музыку Dārdaru muzikanti, знакомство с системами качества продуктов и церемонию награждения участников конкурса Novada Garša 2026. Для лучших продуктов были предусмотрены золотые, серебряные и бронзовые награды.
Но у торговых столов шел и свой, неофициальный отбор: посетители пробовали сыры, хлеб и копчености, сравнивали и выбирали. Праздник урожая давал для этого редкую возможность - собрать покупки у производителей из разных уголков Латвии под одной крышей.