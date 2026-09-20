Новое поколение этого не поймет: 20 привычек 90-х, которые сегодня кажутся невероятными
В 1990-е многие обычные сегодня вещи просто не существовали. Чтобы связаться с другом, нужно было звонить на домашний телефон, фильм - ждать по телевизору или брать кассету напрокат, а дорогу искать по бумажной карте. Мы собрали 20 повседневных привычек той эпохи, которые сегодня почти исчезли.
1. Звонить на домашний телефон, чтобы договориться о встрече
Если хотелось встретиться с друзьями, нельзя было просто написать сообщение или отправить свою геолокацию. Нужно было позвонить на домашний номер и надеяться, что трубку возьмет нужный человек. Если друга не было дома - приходилось звонить позже.
2. Искать друзей, просто ходя по району
Дети и подростки выходили на улицу и искали друзей во дворе, на улице или возле многоэтажек. Не было групповых чатов и GPS - иногда приходилось просто угадывать, где могут быть остальные.
3. Ждать любимую передачу у телевизора
Если пропустил серию сериала или фильм, посмотреть их в любое удобное время было невозможно. Нужно было оказаться дома в определенный час и ждать начала передачи.
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4. Покупать фотопленку и проявлять фотографии
Фотографируя на фотоаппарат, нельзя было сразу увидеть результат. Пленку нужно было отдать на проявку и несколько дней ждать, чтобы узнать, получились ли снимки.
5. Записывать песни с радио на кассеты
Многие записывали любимые песни с радио на кассеты. Нужно было вовремя нажать кнопку записи и надеяться, что ведущий не начнет говорить поверх начала песни.
6. Слушать музыку на кассетном плеере
Чтобы перейти к следующей песне, приходилось перематывать кассету вперед или назад. Иногда помогала шариковая ручка, с помощью которой кассетную ленту перематывали вручную.
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7. Искать информацию в энциклопедиях и книгах
Если для школьной работы нужно было узнать какой-то факт, приходилось идти в библиотеку или искать информацию в толстых энциклопедиях. Нельзя было просто за секунду ввести запрос в интернете.
8. Писать письма
Общение с людьми из других городов или стран происходило с помощью писем. Нужно было от руки написать текст, купить марку и ждать, пока письмо дойдет до адресата.
9. Покупать газеты и журналы, чтобы узнать новости
О новостях мира, знаменитостях и событиях многие узнавали из утренних газет или журналов, а не с экрана телефона.
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10. Путешествовать с картой в руках
Отправляясь в незнакомое место, нужно было пользоваться бумажной картой, записывать маршрут или спрашивать дорогу у людей на улице.
11. Встречаться без постоянной связи
Когда люди выходили из дома, с ними часто невозможно было связаться. Если встречу назначили на 17:00, нужно было прийти вовремя - нельзя было заранее написать, что опоздаешь.
12. Брать видеокассеты напрокат и смотреть фильмы дома
Чтобы посмотреть фильм, нужно было пойти в видеопрокат, выбрать кассету и вечером смотреть ее при помощи видеомагнитофона. Вернуть фильм требовалось в установленный срок.
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13. Играть на улице до темноты
После школы дети часто на несколько часов исчезали во дворе - играли в футбол, катались на велосипедах или просто проводили время вместе без телефонов.
14. Пользоваться телефонными будками на улицах
Если нужно было позвонить не из дома, приходилось искать общественный телефон. С собой часто носили мелкие монеты.
15. Записывать номера телефонов в блокноты
Контакты не хранились в телефоне. Номера записывали в тетрадях, записных книжках или на листочках, которые легко было потерять.
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16. Получать рекламу и каталоги в почтовом ящике
О новых товарах, скидках и магазинах многие узнавали из печатных каталогов и рекламных буклетов, а не из интернет-рекламы.
17. Стоять в очередях в магазинах и билетных кассах
Многие вещи нельзя было заказать через интернет. Нужно было идти в магазин или кассу и ждать своей очереди.
18. Записывать фильмы на видеомагнитофон
Если хотелось сохранить фильм или передачу, ее записывали на видеокассету. Нужно было правильно установить время и надеяться, что запись получится.
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19. Играть на приставках с кассетами и дисками
Игры нельзя было скачать за несколько секунд. Нужно было купить конкретную игру в магазине и бережно хранить кассету или диск.
20. Скука как часть повседневной жизни
Не было бесконечного потока контента в телефоне. Люди чаще просто сидели, думали, смотрели в окно или сами придумывали, чем заняться.