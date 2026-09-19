В Юрмале вновь появился ресторан Jūras Pērle - на открытии побывала Лайма Вайкуле. ФОТО

После распада Советского Союза ситуация изменилась. Поток отдыхающих в Юрмалу значительно сократился, а вместе с ним упала и популярность ресторана. В начале 1990-х годов здание пострадало от пожаров. После этого оно долгое время стояло заброшенным и разграбленным, пока в 2001 году его полностью не снесли.