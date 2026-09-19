В Юрмале открылся ресторан Jūras pērle (18.09.2026)
18 сентября в Юрмале открылся ресторан Jūras pērle, вернувший в город исторически известное название. Среди гостей торжественного открытия была и ...
В Юрмале вновь появился ресторан Jūras Pērle - на открытии побывала Лайма Вайкуле. ФОТО
Легендарное название вернулось в Юрмалу спустя десятилетия: в Булдури открылся новый ресторан Jūras Pērle, а среди гостей была Лайма Вайкуле, чья карьера когда-то была тесно связана с одноименным рестораном.
В пятницу, 18 сентября, в Юрмале открылся ресторан Jūras Pērle, вернувший в город исторически известное название. Среди гостей торжественного открытия была и легенда латвийской эстрады Лайма Вайкуле, начало профессиональной карьеры которой было тесно связано с легендарным юрмальским рестораном с таким же названием.
Новый ресторан расположен на проспекте Булдури. Как отмечает портал Visit Jūrmala, новый ресторан Jūras Pērle призван возродить исторически значимое для Юрмалы название, наполнив его новым содержанием. Заведение предлагает собственный взгляд на балтийскую кухню, в котором сочетаются местная природа, сезонные продукты и современное мастерство.
История названия уходит в советское время. Предшественник нынешнего ресторана открылся в 1965 году. Его огромное здание было хорошо заметно прямо на морском побережье, а само заведение вскоре стало одним из самых известных мест развлечений во всем Советском Союзе и фактически визитной карточкой Юрмалы.
CCCP Jurmala la station balnéaire et le Restaurant «Juras perle» sur le bord de mer de Riga 1975. pic.twitter.com/ttUDcOjPWg— 🏘️ 🏗️ 🇫🇷 Mémoire2Ville 🌆 🚧Sagacité 🏗️ 🏘️ (@Memoire2cite) August 29, 2023
Особенно громкую известность Jūras Pērle получил в конце 1970-х - начале 1980-х годов. На сцене ресторана выступала и Лайма Вайкуле, которая исполняла там свою варьете-программу. Именно этот период стал важной частью начала ее профессиональной карьеры.
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После распада Советского Союза ситуация изменилась. Поток отдыхающих в Юрмалу значительно сократился, а вместе с ним упала и популярность ресторана. В начале 1990-х годов здание пострадало от пожаров. После этого оно долгое время стояло заброшенным и разграбленным, пока в 2001 году его полностью не снесли.